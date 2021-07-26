أقوى كريم تبييض طبيعي من المنزل لتفتيح البشرة 3 درجات في أقل وقت، اليوم لدينا كريم بمكونات طبيعية ونتائج فريدة بحيث يخلصك من جميع مشاكل البشرة. إليكي سيدتي أقوى وصفة طبيعية لتبييض الوجه من التصبغات والبقع للحصول على بشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج، حيث أن هذه الوصفة تبيض وتُفتح وتوحد لون البشرة وفي نفس الوقت تقضي على بقع البشرة وتصبغاتها وكذلك التجاعيد حيث أن لها دور فعال في شد البشرة ومحاربة شيخوخة البشرة المبكرة والقضاء على كل الخطوط الرقيقة، كما أن لها دور فعال في تفتيح مناطق الجسم الداكنة، هذه الوصفة ستعطيكم تبييض فوري من أول استعمال، كذلك تخلص البشرة من آثار حب الشباب والحفر والمسامات الواسعة.

أقوى كريم تبييض طبيعي لتفتيح البشرة

المكونات اللازمة لتحضير الكريم هي حبة واحدة من البطاطس صغيرة الحجم نوعا ما، كأس من الحليب السائل، صابون دوف أو أي نوع آخر يناسب نوع بشرتكم، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض أو يمكنك تعويضه بعصير البرتقال، ملعقة صغيرة من نشا الذرة. وجدير بالذكر هنا أن البطاطس هي من أقوى المكونات الطبيعية في تفتيح وتبييض لون البشرة وإعطاءها نضارة وأشراقه رائعة جداً من أول إستخدام، وأيضاً البطاطس غنية بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى أنها تعتبر مشجع قوي جداً على إنتاج الكولاجين الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة تتم على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم تحضير حبة البطاطس ثم يتم تقشيرها ثم يتم تحضير وعاء مناسب بحيث يتم بشر حبة البطاطس بداخله بواسطة مبشرة ناعمة، بعد ذلك يتم تحضير قدر يوضع على النار ثم يتم إضافة مقدار الحليب ويضاف إليه مبشور البطاطس ثم يرفع على نار هادئة مع التقليب المستمر دون توقف؛ لكي لا تلتصق وتحترق المكونات في قاع القدر ويترك حتى يتم طهي البطاطس، لا تأخذ وقت كثير تقريباً مدة خمس دقائق فقط بعد ذلك تُطفئ النار وتترك جانباً.

تبييض الوجه والمناطق الداكنة

على جانب آخر يتم بشر قطعة من صابون دوف بمقدار 3 ملاعق ممتلئة، بعد رفع القدر من على النار مباشرة يُضاف إليه مبشور الصابون ثم يتم الخلط بشكل جيد حتى يتم ملاحظة ذوبان الصابون المبشور الناعم في الخليط وبعد ذلك بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي يتم خلط المكونات جيداً ليتم الحصول على قوام متجانس كريمي، مرة أخرى يتم إضافة الخليط الكريمي إلى قدر ويضاف إليه مقدار عصير الليمون وأيضاً مقدار نشا الذرة، ثم يتم الخلط جيداً ليتم الحصول على قوام بدون تكتلات.

يرفع القدر على نار هادئة مع التحريك المستمر لمدة دقيقة واحدة أو حتى يتم الحصول على قوام كريمي، ثم يرفع بعيداً عن النار ويترك حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك يُمكنك حفظ الكريم الناتج في علبة نظيفة ثم توضع في الثلاجة. يطبق الكريم بعد غسل البشرة جيداً ثم يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، يكرر استعمال هذا الكريم من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع.