طريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية سهلة رهيبه ألذ مجبوس بخطوات بسيطة

طريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية ، إحدى أشهر طرق عمل المجبوس أو المكبوس، وهي أشهر وجبة أتت من المطبخ العربي الخليجي على الإطلاق. وتتميز طريقة عمل الكبسة الأصلية، بأنها تتم بأكثر من طريقة وأتكثر من مكونن إلا أن المكونات الأساسية لطريقة عمل الكبسة الأصلية، تكمن في الأرز البسمتي والتوابل، مع بهارات كثيرة. وذلك بالإضافة إلى المكون الرئيس، سواء أكان لحم أو دجاج، فنجد الكثير من الطرق، لتنفيذ طريقة عمل الكبسة السعودية، خاصة طريقة عمل الكبسة بالفراخ ومنها؛ كبسة دجاج بالخضار منال العالم، وكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، أو الكبسة بالفراخ للشيف الشربيني، والكبسة بالدجاج للشيف حسن، والكبسة بالدجاج منال العالم.

كبسة الدجاج من الوصفات كبيرة الشهرة، وهي لا تختلف كثيرًا عن طريقة عمل مجبوس اللحم، ولكن فقط بدلا من استخدام اللحم لمن لا يحبونه، مثل طريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، أو طريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو، يمكن استخدام الدجاج، مع التوابل والبهارات والأرز البسمتي، وهم جميعًا أساس طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وهناك طرق متعددة لعمل الكبسة السعودية، أو طريقة عمل الكبسة الحساوية، ولكن بمكونات مختلفة مثل؛ طريقة عمل الكبسة باللبن، وطريقة عمل كبسة جمبري عربية، وطريقة عمل الكبسة بدون دجاج.

دجاجة كاملة مقطعة إلى أربعة أجزاء.

حبة بصل كبيرة الحجم.

1 بنادورا كبيرة الحجم.

3 فصوص ثوم.

ربع كأس مياه.

كوبان أرز بسمتي.

ملعقة كبيرة معجون بنادورا.

عودان قرفة (غير مطحونة).

ورقتان لوري (ورق الغار).

5 حبات هيل.

ملعقتان كبيرة من الزبدة.

5 حبات قرنفل.

ملعقة كبيرة بهارات كبسة جاهزة من العطارة.

حبتان لومي (ليمون أسود).

4 أكواب مياه.

سوف تحتاجين ملعقة صغيرة من كل مما يلي:

كركم.

زنجبيل.

زعتر مطحون.

فلفل أحمر.

فلفل أسود.

ملح ناعم.