طريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية سهلة رهيبه ألذ مجبوس بخطوات بسيطة

طريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية ، إحدى أشهر طرق عمل المجبوس أو المكبوس، وهي أشهر وجبة أتت من المطبخ العربي الخليجي على الإطلاق. وتتميز طريقة عمل الكبسة الأصلية، بأنها تتم بأكثر من طريقة وأتكثر من مكونن إلا أن المكونات الأساسية لطريقة عمل الكبسة الأصلية، تكمن في الأرز البسمتي والتوابل، مع بهارات كثيرة. وذلك بالإضافة إلى المكون الرئيس، سواء أكان لحم أو دجاج، فنجد الكثير من الطرق، لتنفيذ طريقة عمل الكبسة السعودية، خاصة طريقة عمل الكبسة بالفراخ ومنها؛ كبسة دجاج بالخضار منال العالم، وكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، أو الكبسة بالفراخ للشيف الشربيني، والكبسة بالدجاج للشيف حسن، والكبسة بالدجاج منال العالم.طريقة عمل كبسة الدجاج سهلة
كبسة الدجاج من الوصفات كبيرة الشهرة، وهي لا تختلف كثيرًا عن طريقة عمل مجبوس اللحم، ولكن فقط بدلا من استخدام اللحم لمن لا يحبونه، مثل طريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، أو طريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو، يمكن استخدام الدجاج، مع التوابل والبهارات والأرز البسمتي، وهم جميعًا أساس طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وهناك طرق متعددة لعمل الكبسة السعودية، أو طريقة عمل الكبسة الحساوية، ولكن بمكونات مختلفة مثل؛ طريقة عمل الكبسة باللبن، وطريقة عمل كبسة جمبري عربية، وطريقة عمل الكبسة بدون دجاج.كبسة كويتية مع الدقوس
- دجاجة كاملة مقطعة إلى أربعة أجزاء.
- حبة بصل كبيرة الحجم.
- 1 بنادورا كبيرة الحجم.
- 3 فصوص ثوم.
- ربع كأس مياه.
- كوبان أرز بسمتي.
- ملعقة كبيرة معجون بنادورا.
- عودان قرفة (غير مطحونة).
- ورقتان لوري (ورق الغار).
- 5 حبات هيل.
- ملعقتان كبيرة من الزبدة.
- 5 حبات قرنفل.
- ملعقة كبيرة بهارات كبسة جاهزة من العطارة.
- حبتان لومي (ليمون أسود).
- 4 أكواب مياه.
سوف تحتاجين ملعقة صغيرة من كل مما يلي:
- كركم.
- زنجبيل.
- زعتر مطحون.
- فلفل أحمر.
- فلفل أسود.
- ملح ناعم.
- أحضري أولا الخلاط الكهربائي، وضعي به البنادورا والبصل والثوم، مع ربع كأس المياه، واخلطيهم جيدًا حتى تمام التجانس.
- ثم أحضري مقلاة واسعة، وضعيها على نار متوسطة، وفي ملعقة الزبدة ضعي قطع الدجاج، وشوحيها في صدمة حتى تحصل على لونم ذهبي.
- وبعد ذلك ارفعيها عن المقلاة.
- ثم في إناء عميق، أذيبي ملعقة صغيرة من الزبدة، وضعي بها القرفة والقرنفل والهيل، مع خليط البنادورا الذي صنعتيه أولا.
- واتركي المزيج في الإناء على النار، حتى تبدأ المكونات في النضج.
- وبعد ذلك ضعي قطع الدجاج، في الإناء الساخن مع توابل وبهارات الكبسة، وقومي بتغطية الإناء حتى ينضج الدجاج، نصف نضوج.
- ثم أضيفي الأرز البسمتي، بعد غسله ونقعه لمدة نصف ساعة، فوق الدجاج وأضيفي المياه، حتى تغمر كل المكونات في الإناء.
- وبعد أن تغلي المياه داخل الإناء، قومي بخفض النار أسفل الإنار، واتركي المكونات 20 دقيقة، حتى ينضج الأرز وكل المكونات.
- ثم قومي بوضع كبسة الدجاج الكويتية الصنع، في صحن التقديم وقدميها ساخنة.
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طريقة عمل كبسة الدجاج الكويتية ، إحدى أشهر طرق عمل المجبوس أو المكبوس، وهي أشهر وجبة أتت من المطبخ العربي الخليجي على الإطلاق. وتتميز طريقة عمل الكبسة الأصلية، بأنها تتم بأكثر من طريقة وأتكثر من مكونن إلا أن المكونات الأساسية لطريقة عمل الكبسة الأصلية، تكمن في الأرز البسمتي والتوابل، مع بهارات كثيرة. وذلك بالإضافة إلى المكون الرئيس، سواء أكان لحم أو دجاج، فنجد الكثير من الطرق، لتنفيذ طريقة عمل الكبسة السعودية، خاصة طريقة عمل الكبسة بالفراخ ومنها؛ كبسة دجاج بالخضار منال العالم، وكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، أو الكبسة بالفراخ للشيف الشربيني، والكبسة بالدجاج للشيف حسن، والكبسة بالدجاج منال العالم.طريقة عمل كبسة الدجاج سهلة
كبسة الدجاج من الوصفات كبيرة الشهرة، وهي لا تختلف كثيرًا عن طريقة عمل مجبوس اللحم، ولكن فقط بدلا من استخدام اللحم لمن لا يحبونه، مثل طريقة عمل كبسة لحم ضاني حارة، أو طريقة عمل كبسة لحم الماعز بالكاجو، يمكن استخدام الدجاج، مع التوابل والبهارات والأرز البسمتي، وهم جميعًا أساس طريقة كبسة اللحمة الأصلية، وهناك طرق متعددة لعمل الكبسة السعودية، أو طريقة عمل الكبسة الحساوية، ولكن بمكونات مختلفة مثل؛ طريقة عمل الكبسة باللبن، وطريقة عمل كبسة جمبري عربية، وطريقة عمل الكبسة بدون دجاج.كبسة كويتية مع الدقوس
- دجاجة كاملة مقطعة إلى أربعة أجزاء.
- حبة بصل كبيرة الحجم.
- 1 بنادورا كبيرة الحجم.
- 3 فصوص ثوم.
- ربع كأس مياه.
- كوبان أرز بسمتي.
- ملعقة كبيرة معجون بنادورا.
- عودان قرفة (غير مطحونة).
- ورقتان لوري (ورق الغار).
- 5 حبات هيل.
- ملعقتان كبيرة من الزبدة.
- 5 حبات قرنفل.
- ملعقة كبيرة بهارات كبسة جاهزة من العطارة.
- حبتان لومي (ليمون أسود).
- 4 أكواب مياه.
سوف تحتاجين ملعقة صغيرة من كل مما يلي:
- كركم.
- زنجبيل.
- زعتر مطحون.
- فلفل أحمر.
- فلفل أسود.
- ملح ناعم.
- أحضري أولا الخلاط الكهربائي، وضعي به البنادورا والبصل والثوم، مع ربع كأس المياه، واخلطيهم جيدًا حتى تمام التجانس.
- ثم أحضري مقلاة واسعة، وضعيها على نار متوسطة، وفي ملعقة الزبدة ضعي قطع الدجاج، وشوحيها في صدمة حتى تحصل على لونم ذهبي.
- وبعد ذلك ارفعيها عن المقلاة.
- ثم في إناء عميق، أذيبي ملعقة صغيرة من الزبدة، وضعي بها القرفة والقرنفل والهيل، مع خليط البنادورا الذي صنعتيه أولا.
- واتركي المزيج في الإناء على النار، حتى تبدأ المكونات في النضج.
- وبعد ذلك ضعي قطع الدجاج، في الإناء الساخن مع توابل وبهارات الكبسة، وقومي بتغطية الإناء حتى ينضج الدجاج، نصف نضوج.
- ثم أضيفي الأرز البسمتي، بعد غسله ونقعه لمدة نصف ساعة، فوق الدجاج وأضيفي المياه، حتى تغمر كل المكونات في الإناء.
- وبعد أن تغلي المياه داخل الإناء، قومي بخفض النار أسفل الإنار، واتركي المكونات 20 دقيقة، حتى ينضج الأرز وكل المكونات.
- ثم قومي بوضع كبسة الدجاج الكويتية الصنع، في صحن التقديم وقدميها ساخنة.
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