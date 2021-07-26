ماهي فوائد الكمون المطحون للبطن، دوت الخليج مجموعة من الفوائد المهمة التي تتحقق بفضل احتواء الكمون على عناصر غذائية مهمة منها الفيتامينات والمعادن وكذلك مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية المتعددة، وعدد من المواقع الطبية الصحية تحدث عن تلك الفوائد جمعناها لكم في التالي..

فوائد الكمون المطحون للبطن:

من فوائد الكمون تحسين صحة البطن.

من أهم فوائد الكمون للبطن علاج الانتفاخ و الغازات التي يسببها التلبك المعوي والتقلصات المعوية.

يساهم الكمون لاحتوائه على الألياف الفيتامينات في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين عملية الهضم.

شرب شاي الكمون على الريق أو بين الوجبات يرفع من نسبة إفراز أنزيمات الجهاز الهضمي، المهمة لعملية الهضم.

شرب شاي الكمون الدافئ يعالج عسر الهضم.

الكمون غني بمضادات أكسدة قوية تقاوم الجذور الحرة التي تسبب سرطان المعدة.

يعمل الكمون على زيادة إفراز الصفراء من الكبد التي تعزز عملية الهضم.

الكمون له خواص مضادة للالتهابات وتناوله يقي من الأمراض الالتهابية التي تصيب البطن.

شرب شاي الكمون أو تناوله يساعد في علاج الإسهال أو الإمساك.

الكمون يساعد على تهدئة أعراض القولون التي تؤثر على البطن.

الكمون يخفف من تأثير قرحة المعدة.

من فوائد الكمون أنه يعالج كثرة القيء ويخفف من الغثيان.

كما أن للكمون فوائد عدة عامة منها رفع مناعة الجسم وتنظيم مستويات الكوليسترول والسكري وضغط الدم.

طرق استخدام الكمون المطحون في العلاج:

غلي ملعقة من الكمون المطحون مع الماء وشربه دافئ على الريق.

إضافته كنوع من التوابل والمنكهات إلى الأطعمة والسلطات والمشروبات.

خلطه مع العسل وتناوله في الصباح.

مزجه مع الزبادي وتناوله بين الوجبات أو قبل النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.