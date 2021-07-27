طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة مثل الجاهزة بالمنزل

طريقة عمل الغريبة يشتهر تناولها في الأعياد والمناسبات وهي نوع من أنواع كحك العيد الشهية، تشتهر صناعتها في أواخر شهر رمضان المبارك بجانب البسكويت والبيتيفور وهي من أسهل الحلويات المخبوزة في التحضير والخبز، مكوناتها سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها بطرق وأضافات مختلفة شهية بعض السيدات يفضلن صناعتها في المنزل لضمان جودتها.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

تتميز الغريبة بصغير حجمها التي تأكل مرة واحدة وبطعمها اللذيذ الذي يذوب في الفم فور تذوقها تعمل الأمهات على أرضاء أطفالها وتقدمها لهم أيضا بالكاكاو، ومن الممكن أضافة ألوان طعام صحية لتغير من شكلها وتقدم الغريبة السادة أو تزين بالمكسرات المختلفة التي تفضلنيها،مثل الفستق، اللوز، الزبيب، السوداني، الجوز أو الشوكولاتة النوتيلا، فلا تحتاري سيدتي في موقع ثقفني نقدم اليكي أسهل الخطوات في التنفيذ والتحضير لعمل الغريبة.

طريقة عمل الغريبة السادة

المكونات

أربع أكوب كبيرة دقيق حلويات أبيض.

كوبان سمنة باردة.

كوب كبير سكر مطحون منخول.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ذرة ملح.

مكونات التزين حسب رغبتك

لولي.

فستق.

زبيب.

سوداني مقشر.

لوز.

طريقة التحضير