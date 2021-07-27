مشروب حرق الدهون قبل النوم هيساعدك تخسري 4 كيلو في اسبوع واحد بس

لو بتدوري على مشروبات صحية بتحرق الدهون بشكل فعال وسريع ، النهاردة هنشارك معاكم مشروب حرق الدهون تشربيه كل يوم قبل النوم ، هيساعدك تخسري من وزنك 4 كيلو في اسبوع واحد بس ، تعالوا نتعرف بالتفصيل على مكونات المشروبات وفوايد كل مكون الصحية وازاي بيساعد على انقاص الوزن.

فوايد مكونات المشروب:

خل التفاح:

خل التفاح من اكتر الحاجات المعروفة انها بتساعد على فقدان الوزن ، ولكن اللي معظمنا ميعرفوش هو ازاي بيساعد على التخسيس ، خل التفاح بيساعد على تثبيط الشهية او تقليلها ، وده معناه انه هيخليكي تحسي بالامتلاء بشكل اسرع او تشبعي بسرعة ، وده معناه انه هيساعدك على تقليل كمية السعرات الحرارية اللي بتدخل جسمك.

خل التفاح كمان بيبطء من الوقت اللي بياخده الاكل في الخروج من المعدة ، وده معناه انك هيخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول.

عصير الليمون:

معروف ان عصير الليمون او ماية الليمون بتحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، وده معناه ان الليمون هيساعد على تقليل عدد السعرات الحرارية اللي هتدخل الجسم.

بالاضافة انه كمان واحد من اكتر مثبطات الشهية بشكل فعال ، وده بيعزز الاحساس بالشبع.

العسل النحل:

العسل النحل دوره الاساسي انه بيدي طعم حلو للمشروب ، بالاضافة ان العسل غني بالفيتامينات الاساسية والدهون الصحية والمعادن ، ويعتبر افضل بديل صحي للسكر.

ولو انتي حاسه ان زيادة الوزن عندك سببها اكل كمية كبيرة من السكريات المصنعة ، بننصحك انك تجربي التخلص من السكر في جسمك ، واستبداله بالعسل الطبيعي.

القرفة المطحونة:

عشان المشروب ده يكون قوي ، هنبقى محتاجين نضيف له بعض المكونات اللي ليها فوايد صحية وفي نفس الوقت مش هتأثر على هدفك في انقاص الوزن ، والقرفة هي واحدة من المكونات دي.

الدراسات اثبتت ان القرفة تعتبر علاج طبيعي للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي لانها بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على الشفاء بشكل اسرع.

الماية:

معروف ان الماية مفيدة جدا لما الموضوع يكون متعلق بانقاص الوزن ، الماية تقدري تستخدميها كديتوكس للتخلص من سموم الجسم.

الماية بتساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم ، والماية مع الليمون بتمد الجسم بقوة غذائية قوية جدا.

طريقة عمل مشروب حرق الدهون:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة من خل التفاح.

– 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون.

– 1 معلقة كبيرة عسل نحل.

– 1 معلقة كبيرة قرفة مطحونة.

– 1 كوباية ماية سخنة.

طريقة التحضير:

طريقة تحضيره بسيطة جدا ، كل اللي هتعمليه سخني كوباية الماية ، واتأكدي ان الماية متوصلش لدرجة الغليان.

لما الماية تسخن كويس ، ضيفي لها كل المكونات الباقية اللي قولناها وقلبيهم كلهم مع بعض كويس ، لما يمتزجوا كويس ، سيبيه يبرد شوية وبعدين اشربيه.

بننصحك انك تشربي المشروب ده قبل النوم ، لان ده هيسمح لجسمك بأداء وظيفتة بشكل افضل اثناء نومك.

استمري عليه يوميا لمدة اسبوع ، وهتلاحظي نتايج ملحوظة بنفسك.

ملاحظة: كعامل مساعد مع المشروب عشان توصلي للوزن اللي انتي عايزاه ، ممكن تمارسي معاه بعض التمارين ، زي الجري كل يوم الصبح لمدة 15 دقيقة ده هيخلي المشروب فعال اكتر.

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