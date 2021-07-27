مشروب حرق الدهون قبل النوم هيساعدك تخسري 4 كيلو في اسبوع واحد بس

لو بتدوري على مشروبات صحية بتحرق الدهون بشكل فعال وسريع ، النهاردة هنشارك معاكم مشروب حرق الدهون تشربيه كل يوم قبل النوم ، هيساعدك تخسري من وزنك 4 كيلو في اسبوع واحد بس ، تعالوا نتعرف بالتفصيل على مكونات المشروبات وفوايد كل مكون الصحية وازاي بيساعد على انقاص الوزن.
فوايد مكونات المشروب:
خل التفاح:
خل التفاح من اكتر الحاجات المعروفة انها بتساعد على فقدان الوزن ، ولكن اللي معظمنا ميعرفوش هو ازاي بيساعد على التخسيس ، خل التفاح بيساعد على تثبيط الشهية او تقليلها ، وده معناه انه هيخليكي تحسي بالامتلاء بشكل اسرع او تشبعي بسرعة ، وده معناه انه هيساعدك على تقليل كمية السعرات الحرارية اللي بتدخل جسمك.
خل التفاح كمان بيبطء من الوقت اللي بياخده الاكل في الخروج من المعدة ، وده معناه انك هيخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول.
عصير الليمون:
معروف ان عصير الليمون او ماية الليمون بتحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، وده معناه ان الليمون هيساعد على تقليل عدد السعرات الحرارية اللي هتدخل الجسم.
بالاضافة انه كمان واحد من اكتر مثبطات الشهية بشكل فعال ، وده بيعزز الاحساس بالشبع.
العسل النحل:
العسل النحل دوره الاساسي انه بيدي طعم حلو للمشروب ، بالاضافة ان العسل غني بالفيتامينات الاساسية والدهون الصحية والمعادن ، ويعتبر افضل بديل صحي للسكر.
ولو انتي حاسه ان زيادة الوزن عندك سببها اكل كمية كبيرة من السكريات المصنعة ، بننصحك انك تجربي التخلص من السكر في جسمك ، واستبداله بالعسل الطبيعي.
القرفة المطحونة:
عشان المشروب ده يكون قوي ، هنبقى محتاجين نضيف له بعض المكونات اللي ليها فوايد صحية وفي نفس الوقت مش هتأثر على هدفك في انقاص الوزن ، والقرفة هي واحدة من المكونات دي.
الدراسات اثبتت ان القرفة تعتبر علاج طبيعي للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي لانها بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على الشفاء بشكل اسرع.
الماية:
معروف ان الماية مفيدة جدا لما الموضوع يكون متعلق بانقاص الوزن ، الماية تقدري تستخدميها كديتوكس للتخلص من سموم الجسم.
الماية بتساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم ، والماية مع الليمون بتمد الجسم بقوة غذائية قوية جدا.
طريقة عمل مشروب حرق الدهون:
المكونات:
– 2 معلقة كبيرة من خل التفاح.
– 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون.
– 1 معلقة كبيرة عسل نحل.
– 1 معلقة كبيرة قرفة مطحونة.
– 1 كوباية ماية سخنة.
طريقة التحضير:
طريقة تحضيره بسيطة جدا ، كل اللي هتعمليه سخني كوباية الماية ، واتأكدي ان الماية متوصلش لدرجة الغليان.
لما الماية تسخن كويس ، ضيفي لها كل المكونات الباقية اللي قولناها وقلبيهم كلهم مع بعض كويس ، لما يمتزجوا كويس ، سيبيه يبرد شوية وبعدين اشربيه.
بننصحك انك تشربي المشروب ده قبل النوم ، لان ده هيسمح لجسمك بأداء وظيفتة بشكل افضل اثناء نومك.
استمري عليه يوميا لمدة اسبوع ، وهتلاحظي نتايج ملحوظة بنفسك.
ملاحظة: كعامل مساعد مع المشروب عشان توصلي للوزن اللي انتي عايزاه ، ممكن تمارسي معاه بعض التمارين ، زي الجري كل يوم الصبح لمدة 15 دقيقة ده هيخلي المشروب فعال اكتر.
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