حظك اليوم والتوقعات الفلكية الاثنين 14 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: انجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحًا ويحمل فرصًا جديدة إليك.
عاطفيًا: وضعك العاطفي في تحسّن فلا تتذمر ولا تكن متشائمًا وانظر إلى الحياة بأمل.
صحيًا: تمر بيوم عصيب وتشنّج وانفعالات تتركك في حالة صحية غير مريحة تستمر أيامًا.
الثور
مهنيًا: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شرًا.
عاطفيًا: يعبّر لك أحد الأشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في الارتباط، وتبادله الشعور نفسه وتنشأ علاقة.
صحيًا: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر.
الجوزاء
مهنيًا: تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشكلات وتجد أشخاصًا قادرين على مساعدتك.
عاطفيًا: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعًا ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته وربما تتصرف بشيء من التعنت.
صحيًا: حاول قدر الإمكان الخروج في نزهات ورحلات تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة.
السرطان
مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام.
عاطفيًا: تفكّر جديًا في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريبًا منه ويدللك.
صحيًا: حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.
الأسد
مهنيًا: ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها.
عاطفيًا: يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات في رحلة العمر معًا.
صحيًا: ابذل جهدًا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد.
العذراء
مهنيًا: إيّاك والوقوع تحت ضغط الأعباء والمسؤوليّات الكبيرة، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت عرضة للمحاسبة!.
عاطفيًا: لا يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك العاطفية لذا كن إيجابيًا في تعاملك مع الشريك.
صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتّباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا.
الميزان
مهنيًا: الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية كبيرة وعلى دعم من أصحاب الشأن لم تكن تتوقعهما ويفرحانك كثيرًا.
عاطفيًا: يسود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك على التغلّب على المشكلات العابرة والتخطيط لمستقبل أفضل.
صحيًا: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب.
العقرب
مهنيًا: يحذر هذا اليوم وأجوائه الملبدة من التهور، لكن الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحدث تحولًا في أهدافك.
عاطفيًا: لا تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في علاقتك به بسبب وضعه الصحي.
صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.
القوس
مهنيًا: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد.
عاطفيًا: تعيش مع الشريك سعادة لم تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه.
صحيًا: تأخذ المبادرة وتتصل بالأصدقاء وتدعوهم إلى رحلة ترفيهية تريح أعصابكم.
الجدي
مهنيًا: الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباحًا كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها.
عاطفيًا: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين ولا تحكم على الحبيب قبل أن تتعرف إلى شخصيته.
صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه وانعكاسه سلبًا على صحتك.
الدلو
مهنيًا: لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة.
عاطفيًا: الاحتكاكات السلبية مع الشريك قد تترك آثارًا وخيمة على العلاقة، عليك المبادرة إذا كنت مهتمًا بالمحافظة عليها.
صحيًا: فشل ذريع يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا ونوعًا من الإحباط، لكن على مدى قصير جدًا.
الحوت
مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة.
عاطفيًا: تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه، فتنجح في ذلك لا بل تتفوق.
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتخفيف من العمل.
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