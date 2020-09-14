حظك اليوم والتوقعات الفلكية الاثنين 14 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: انجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحًا ويحمل فرصًا جديدة إليك.عاطفيًا: وضعك العاطفي في تحسّن فلا تتذمر ولا تكن متشائمًا وانظر إلى الحياة بأمل.صحيًا: تمر بيوم عصيب وتشنّج وانفعالات تتركك في حالة صحية غير مريحة تستمر أيامًا.

الثور

مهنيًا: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شرًا.

عاطفيًا: يعبّر لك أحد الأشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في الارتباط، وتبادله الشعور نفسه وتنشأ علاقة.

صحيًا: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر.

الجوزاء

مهنيًا: تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشكلات وتجد أشخاصًا قادرين على مساعدتك.

عاطفيًا: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعًا ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته وربما تتصرف بشيء من التعنت.

صحيًا: حاول قدر الإمكان الخروج في نزهات ورحلات تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة.

السرطان

مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام.

عاطفيًا: تفكّر جديًا في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريبًا منه ويدللك.

صحيًا: حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة.

الأسد

مهنيًا: ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها.

عاطفيًا: يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات في رحلة العمر معًا.

صحيًا: ابذل جهدًا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد.

العذراء

مهنيًا: إيّاك والوقوع تحت ضغط الأعباء والمسؤوليّات الكبيرة، لا تخالف الإرشادات ولا تترك عملك ناقصًا، أنت عرضة للمحاسبة!.

عاطفيًا: لا يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك العاطفية لذا كن إيجابيًا في تعاملك مع الشريك.

صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتّباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا.

الميزان

مهنيًا: الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية كبيرة وعلى دعم من أصحاب الشأن لم تكن تتوقعهما ويفرحانك كثيرًا.

عاطفيًا: يسود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك على التغلّب على المشكلات العابرة والتخطيط لمستقبل أفضل.

صحيًا: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب.

العقرب

مهنيًا: يحذر هذا اليوم وأجوائه الملبدة من التهور، لكن الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحدث تحولًا في أهدافك.

عاطفيًا: لا تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في علاقتك به بسبب وضعه الصحي.

صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

القوس

مهنيًا: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد.

عاطفيًا: تعيش مع الشريك سعادة لم تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه.

صحيًا: تأخذ المبادرة وتتصل بالأصدقاء وتدعوهم إلى رحلة ترفيهية تريح أعصابكم.

الجدي

مهنيًا: الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباحًا كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها.

عاطفيًا: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين ولا تحكم على الحبيب قبل أن تتعرف إلى شخصيته.

صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه وانعكاسه سلبًا على صحتك.

الدلو

مهنيًا: لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة.

عاطفيًا: الاحتكاكات السلبية مع الشريك قد تترك آثارًا وخيمة على العلاقة، عليك المبادرة إذا كنت مهتمًا بالمحافظة عليها.

صحيًا: فشل ذريع يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا ونوعًا من الإحباط، لكن على مدى قصير جدًا.

الحوت

مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة.

عاطفيًا: تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه، فتنجح في ذلك لا بل تتفوق.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتخفيف من العمل.

