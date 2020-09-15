بعد عودة الأفراح.. مواعيد الزواج المناسبة حسب الأبراج

تحدثت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور" عن الأشهر المناسبة لعقد القران المناسبة لمواليد كل برج، بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بعودة إقامة حفلات الزفاف.تشمل مواليد أبراج الحمل والأسد والقوس، ويتميزون بحيويتهم الكبيرة وطاقتهم القوية ويعتبر فصل الصيف أكثر مناسبة لعقد القران.

- الأبراج الترابية:

تشمل مواليد برج الثور والعذراء والجدي ويتميز مواليد هذه الأبراج بشخصيتهم المتزنة والراقية واتخاذ القرارات المعتدلة ويعتبر فصلي الربيع والخريف الأكثر مناسبة لحفل زواجهم.

- الأبراج الهوائية:

وتشمل مواليد أبراج الجوزاء والميزان والدلو ويتمتع مواليد هذه الأبراج بشخصية اجتماعية جذابة تسمح لهم بالتأقلم مع مختلف الظروف ويتميزون بطابعهم المرح وسهولة الاندماج في محيطهم والتواصل مع الآخرين ويمكنكم عقد زفافهم في أي فصل من فصول السنة.

- الأبراج المائية:

تشمل مواليد أبراج الحوت، السرطان، والعقرب، ويطغى الطابع الرومانسي عليهم ويحبون الأجواء المفعمة بالحب ويعتبر فصلي الخريف والشتاء الفصول الأكثر مناسبة للاحتفال بزفافهم.

أما الأشهر المحددة لحفل زواج مواليد الأبراج، فهى كالتالي:

برج الحمل يفضل الزواج في شهر يونيو، وبرج الثور في شهر نوفمبر، برج الجوزاء شهر أكتوبر، برج السرطان شهر يناير، برج الأسد في شهر يوليو أو أغسطس، برج العذراء في مارس، وبرج الميزان سبتمبر وأكتوبر، وبرج العقرب في شهري أكتوبر ونوفمبر، برج القوس في شهري يوليو وأغسطس، برج الجدي في شهر مايو، برج الدلو يمكن لمواليد برج الدلو اختيار الفترة التي يريدونها فهم يتكيّفون بسهولة مع الاجواء، وبرج الحوت في سبتمبر.