حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 16 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالى:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات طارئة تحصل في حياتك المهنية كما الشخصية، لكنها تكون في مصلحتك على المدى المنظور.عاطفيًا: كن هادئًا في عواطفك لأن الحبّ العاصف والسريع قد يكون على موعد معك.صحيًا: جاهد وثابر في سبيل تحقيق ما خططت له صحيًا، ولا تدع أي شيء يقف في طريقك.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات مفاجئة قد تطرأ في حياتك المهنية، فأنجز قدر المستطاع مهامك بنفسك.عاطفيًا: يحاول الحبيب أن يمارس المزيد من الضغوط عليك، ما يربكك ويشتت أفكارك ويفاجئك.صحيًا: الدواء المفيد للتخلص من السمنة الزائدة هو المشي اليومي أو الالتحاق بأحد الأندية الرياضية.

الجوزاء

مهنيًا: يجعل هذا اليوم مزاجك متقلبًا وصعبًا ومشاكسًا، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين.

عاطفيًا: يؤدي أحد الوالدين أو المقرّبين الأكبر منك سنًّا دورًا إيجابيًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك.

صحيًا: حافظ على وضعك الصحي بالوتيرة الحالية عينها، فهذا افضل لك.

السرطان

مهنيًا: استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة.

عاطفيًا: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة بينكما.

صحيًا: لا تقلق ولا تخف على صحتك إذا كانت تمارس الرياضة التي تعود عليها بالنفع.

الأسد

مهنيًا: يحثك هذا اليوم على تنفيذ بعض الأفكار والخطط، ويوفر لك الدعم المطلوب ويحمل إليك مفاجأة سارة

عاطفيًا: تشعر بعدم الرضى عن شخص قريب منك وتعرفه منذ مدة طويلة كنت توسمت فيه مشروع زواج.

صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية.

العذراء

مهنيًا: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفًا: تملك فائضًا من المشاعر الجيّاشة، تشاركها مع الحبيب لأنه يبادلك المشاعر نفسها.

صحيًا: إياك والتغاضي عما ينتابك من عوارض تزعجك ليلًا، واستشر طبيبك اليوم قبل الغد.

الميزان

مهنيًا: فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك.

عاطفيًا: لا تيأس من أنّ الطرف الآخر يتحفّظ في مشاعره لأنّه سيعبّر لك عن حبّه قريبًا ويفاجئك بحقيقة مشاعره تجاهك.

صحيًا: استند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك.

العقرب

مهنيًا: لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك.

عاطفيًا: أفصح عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة.

صحيًا: طبّق النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

القوس

مهنيًا: تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء.

عاطفيًا: ابتعد عن العلاقات المشبوهة لأنها قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه وخصوصًا اليوم.

صحيًا: أنت قلق بعض الشيء على الوضع الصحي لأحد أفراد العائلة، وتعيش في بحر من الهواجس.

الجدي

مهنيًا: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر وتركّز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة.

عاطفيًا: النقاش الهادئ والبنّاء هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هانئة، وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحيًا: وضعك الصحي أكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها شرط توافر الظروف المريحة.

الدلو

مهنيًا: تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية.

عاطفيًا: يغيب عنك الحبيب بسبب انشغاله بالعمل، لا تقلق فأنت دائمًا في باله والدليل حديثه الدائم عنك في أي مناسبة.

صحيًا: الحساسية التي تصيبك سنويًا في مثل هذه الأيام تكون قوية بسبب ضعف مناعتك.

الحوت

مهنيًا: يسجل هذا اليوم تراجعًا قليلًا في المعنويات، قد تترجم إلى تغيّرات أساسية تحصل في حياتك المهنية.

عاطفيًا: لا تدع الحبيب يستغلّ عاطفتك للحصول على مراده وكن أكثر حزمًا معه.

صحيًا: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم.

