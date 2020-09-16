قائمة الأبراج الأكثر ذكاءً..هل برجك منهم؟

يسعى الكثير من الأشخاص إلى معرفة صفات برجهم، للدخول فى معرفة أعمق لذواتهم، وتطويع مواهبهم فى العمل، وتطوير مهاراتهم بحسب قدراتهم، ولهذا نستعرض فى السطور التالية قائمة بالأبراج الأكثر ذكاءً عن غيرها من باقى الأبراج، مع أهمية معرفة أن الذكاء قد يظهر على الأشخاص بطرق مختلفة سواء العقلي، أو العاطفي أواللغوي وغيرها.يتمتع أصحاب برج الجدي بالذكاء المنطقي، إذ يتميز الكثير منهم بذاكرة حادة وممتازة، تجعلهم يتذكرون كل شئ بوضوح، هذا يساعدهم كثيرًا فى تحليل المواقف واتخاذ القرارات الملائمة لكل موقع على حدة.

الحمل

على الرغم من أن مولود برج الحمل يفقدون القدرة على التركيز دائمًا، إلا أنهم وإن يتمتعون بذكاء حاد، يجعلهم يستخدمون ذكائهم فى مواجهة الكثير من المشكلات والخروج منها بابتسامة مدهشة.

العقرب

يعرف عن أصحاب برج العقرب بتميزهم في ما يسمى "الذكاء الانفعالي" أى يتمتع الكثير منهم بحدس قوي وبقدرة على تحليل شخصيات الآخرين، وبلا شك يمكنهم الاستفادة من هذا الذكاء فى شتى أمور حياتهم.

الجوزاء

يعرف عن مولود هذا البرج، بفضولهم القوي الذي يدفعهم إلى البحث عن المعلومات في كل مكان، ويطغى عليهم حب الاكتشاف والابتكار وتطوير أعمالهم بشكل مستمر.

القوس

يتميز مولود القوس بقدرتهم على التعلم من أجل تحقيق التقدم، وغالبًا ما ينجحون فى ذلك ويتقلدون المناصب الهامة التى تدفع إلى استكمال مسيرتهم.

الدلو

يتمتع مولود برج الدلو بتصرفهم الممتاز فى المشكلات، إذ يتمتعون بالتفكير السريع وبشكل منطقي، ولهذا يمكنهم إيجاد الحلول لكل المشاكل التي تقف أمامهم.

