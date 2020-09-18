حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 18 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة نظرك في العمل.

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة لتنسيه الألم الذي سببته له.

صحيًا: إذا كنت تسأل من المسؤول عن تدهور وضعك الصحي، فالجواب هو أنت، بسبب إهمالك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.