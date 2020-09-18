حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 18 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: تضطر أحيانًا إلى تحمّل أخطاء الحبيب، صارحه بانزعاجك وساعده على عدم تكرارها.

صحيًا: لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.