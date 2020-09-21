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حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 21 سبتمبر 2020

أبراج تبليغ
حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 21 سبتمبر 2020
حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 21 سبتمبر 2020
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين، الموافق 21 سبتمبر،والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، راجع حساباتك ولا سيما علاقاتك المهنية.
عاطفيًا: كن قويًّا وبرهن للحبيب أنك قادر على تحمّل مسؤولية تصرفاتك في أدقّ الظروف.
صحيًا: العمل بالنصائح الطبّية ضروري، ولا سيّما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 