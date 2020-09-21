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حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 21 سبتمبر 2020

أبراج تبليغ
حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 21 سبتمبر 2020
حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 21 سبتمبر 2020
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: الحظوظ جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية.


عاطفيًا: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا عن التجارب السابقة.

صحيًا: يبدو المزاج متعكرًا بكل الأحوال، تجنّب الجدال الحادّ لئلا تثار أعصابك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 