حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 23 سبتمبر

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:مهنيًا: ربما تعدً لشيء مميز وتعبّر عن نفسك بصورة جيدة، فتقدم عرضًا مهمًا يلفت نظر بعض النافذين من خلال بعض المشاريع الفنية.

عاطفيًا: خلاف مع الشريك على بعض الأولويات، لكن الأمر بسيط ولا يستحق الذكر وسرعان ما تعود المياه إلى مجاريها بينكما.

صحيًا: إياك وإهمال صحتك من أجل ولائم لن تعود عليك إلا بالبدانة والصحة السيئة.

- الثور

مهنيًا: تنشط كثيرًا على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: المعاملة الجيّدة تساعد على بناء أسس متينة مع الشريك والسير في العلاقة نحو شاطئ الأمان.

صحيًا: حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن المأكولات الدسمة وأقبل على تلك الخفيفة والصحية ولا سيما في المساء.

- الجوزاء

مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليس في مصلحتك، فهنالك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.

عاطفيًا: يشعرك أمر طارئ ببعض التحرر على الصعيد الشخصي وتتخذ قرارات تعجب الشريك.

صحيًا: بدأت تكون أكثر انتباهًا إلى نوعية أكلك، وهذا ما ينعكس إيجابًا على صحتك.

- السرطان

مهنيًا: تحقّق ربحًا وتبدأ جديدًا وتهتم بآفاق واسعة وواعدة، وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي.

عاطفيًا: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع الشريك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة يمكن أن تؤذي العلاقة جدًا.

صحيًا: إذا حاولت التخلص من السمنة الزائدة والترهل، ليكن ذلك بطريقة مدروسة وبإرشادات من أصحاب الاختصاص.

- الأسد

مهنيًا: تكون محط تقدير من أرباب العمل، وتحصل على ترقية وزيادة في الراتب.

عاطفيًا: تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بما يعرضه عليك الشريك، لكن العشوائية لن تكون في مصلحتك.

صحيًا: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر.

- العذراء

مهنيًا: كُن حذرًا جدًا من الأخطاء والمشكلات، فأنت في دائرة الخطر، لكنّك تنتصر على السلبيات.

عاطفيًا: مرحلة مشرقة جدًا في العلاقة مع الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء بعض الأمور الطارئة.

صحيًا: أدعُ الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة في نهاية الأسبوع لتمضية أجمل الأوقات معًا.

- الميزان

مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.

عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء التي تتوقعها بعد طول انتظار.

صحيًا: إذا كنت تعاني قلّة النوم والأرق، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه.

- العقرب

مهنيًا: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادرًا أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصًا أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعوّق تطور العلاقة بينكما.

صحيًا: أهمل كل من يحاول إثارة عصبيتك، وابتعد عن الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

- القوس

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.

عاطفيًا: عش يومك ولا تضيّع على نفسك أيّ فرصة للحصول على الحب والسعادة.

صحيًا: تتحدى المصاعب وتتوصل إلى تحقيق النتائج المتوخاة على الصعيد الصحي.

- الجدي

مهنيًا: لا تجري الأمور في مصلحتك اليوم وتزداد المسائل الصعبة تعقيدًا، لكن بقدرتك وذكائك تتوصل إلى إيجاد الحلول الناجعة.

عاطفيًا: تشعر بالملل في علاقتك بالشريك وتفكر في القيام بمغامرة عاطفية تكون أكثر إثارة.

صحيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل الصحي، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.

- الدلو

مهنيًا: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالًا دقيقة وصعبة، لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة.

عاطفيًا: لا تختلق المشاكل مع الشريك، بل اعمل على تطويقها قبل أن تتأزم وتودي بكما إلى الأسوأ.

صحيًا: تجنّب الأشخاص السلبيين وأصحاب النيّات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلبًا.

- الحوت

مهنيًا: الخلافات مع بعض الزملاء تكون لها انعكاسات على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك.

عاطفيًا: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، وهذا سيسهّل الأمور لتوضيح النقاط العالقة بينكما والتوصل إلى حل يرضيكما.

صحيًا: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبيًا جدًا على وضعك الصحي.