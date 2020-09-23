تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" توقعات الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لمواليد جميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:على الصعيد المهني سيقوم مواليد برج الحمل بعمل مؤثر يحسب لصالحهم، وسيحصدون ثمار إيجابية لجهودهم، أما على الصعيد العاطفي قد تشتعل النار في علاقاتهم عاطفيًا واجتماعيًا يجب أن يتحكموا في مشاعر الغليان التي تنتابهم مع البعض.

برج الثور:

على الصعيد المهني يجب أن يهتم مواليد برج الثور بتقييم إمكانياتهم ولا يتسرعون في القرارات المالية، أما على الصعيد المهني فالوقت مناسب للقاءات العاطفية.

برج الجوزاء:

على الصعيد المهني سيبرز مواليد برج الجوزاء مواهبهم وسيحصلون على التقدير، أما على الصعيد العاطفي يجب أن يحترسوا من خلافات مع الشريك.

برج السرطان:

على الصعيد المهني فالوقت مناسب لمواليد برج السرطان لإنجاز المهام الصعبة، أما على الصعيد العاطفي سيكون هناك بعض التوتر في العلاقة مع الشريك.

برج الأسد:

على الصعيد المهني ستكون هناك لمواليد برج الأسد مبادرات ناجحة وسيحصلون على نتائج إيجابية، أما على الصعيد العاطفي العلاقة مع الشريك سيشوبها التوتر.

برج العذراء:

على الصعيد المهني يجب أن يهتم مواليد برج العذراء بدراسة اختياراتهم والحرص على الدقة في حساباتهم، أما على الصعيد العاطفي ستوطد علاقتهم بالشريك.

برج الميزان:

على الصعيد المهني سيدخل مواليد برج الميزان مشروع مثمر وسيحققون مكاسب هائلة، أما على الصعيد العاطفي يعدهم الفلك بأوقات عاطفية حلوة.

برج العقرب:

على الصعيد المهني سيضع مواليد برج العقرب أقدامهم على الطريق الصحيح، والوقت مثالي لدراسة ملفات معقدة، أما على الصعيد العاطفي فالوقت مناسب ليدخلوا علاقة حب ومناسب للتجديد والانطلاق مع الشريك.

برج القوس:

على الصعيد المهني رغم الضغوط، تنفتح أمام مواليد برج القوس آفاق جديدة والأجواء مناسبة للبيع والشراء، ويقومون بعدة أعمال ويعرفون كيف يديرون من حولهم، أما على الصعيد العاطفي هناك خلافات عاطفية يجب أن يكونوا أكثر مرونة.

برج الجدي:

على الصعيد المهني يميل مواليد برج الجدي للتفاؤل ويخططون بجدية للمستقبل وتزدهر قدرتهم على الإقناع ويصرون على التقدم حتى لو كانت تواجهم ظروف قاسية، اما على الصعيد العاطفي سيتمتعون بأوقات عاطفية واجتماعية هانئة وسيقدمون ما بوسعهم لإسعاد الشريك.

برج الدلو:

عى الصعيد المهني يوظف مواليد برج الدلو جهودهم جيدًا، ويديرون المواقف بحكمة، ورغم الضغوط يسعدهم تحقيق تطور يجب أن يسيطروا على انفعالاتهم ويتوخوا الحذر في حركتهم ويحاولون تفادى مصادر الإزعاج، أما على الصعيد العاطفي سيتخطون الخلافات مع الشريك حياتك.

برج الحوت:

على الصعيد المهني يمنح الفلك مواليد برج الحوت حظ وقدرة على الإقناع وتحسن التفاوض حول أمور تهمهم وتحقق نتائج قياسية، ويجب أن يتحروا الدقة تفاديًا للتورط في أخطاء أو نزاعات.

وعلى الصعيد العاطفي الحظ سيساعدهم على التعبير ويبعثون الحماس في من حولهم، ولكن علاقتهم بالشريك قد تحتاج تفهم وعناية جادة.