حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 24 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: احذر التراجع المهني ونظّم جدول أعمالك وسيطر على انفعالاتك وتكتم على أسرارك.
عاطفيًا: لا تفتعل الخلافات مع الحبيب ولا سيما هذا اليوم؛ بل كن متفهمًا معه فهو بحاجة ماسّة إليك للوقوف إلى جانبه.
صحيًا: أنت في حالة صحية ممتازة، وتبدو سعيدًا بهذا الوضع بعد خوضك مسارًا عسيرًا مع المرض.
الثور
مهنيًا: يجلب لك هذا اليوم دعمًا من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك.
عاطفيًا: يُثير إعجابك شخص التقيته أخيرًا وتتمنى إقامة علاقة جدية معه ثم الارتباط به.
صحيًا: تطلب إجازة من العمل لتمضية أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية لترتاح نفسيًا.
الجوزاء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصًا تجعل أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.
عاطفيًا: تشكو الوحدة بسبب بعدك عن الشريك وعدم تمكنك من لقائه ساعة تشاء.
صحيًا: إذا لاحظت أن الهالات السوداء تتكاثر وتتكاثف تحت عينيك، يكون السبب قلة النوم التي تعانيها.
السرطان
مهنيًا: يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.
عاطفيًا: حافظ على سرّية ما يحدث بينك وبين الشريك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونكما.
صحيًا: من أراد المحافظة على صحة سليمة لا يوفر أي وسيلة من أجل ذلك.
الأسد
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر.
عاطفيًا: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف من توترك.
العذراء
مهنيًا: تدخل مرحلة مهنية مهمة جدًا اليوم، ويسلط الضوء عليك وتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة جدًا.
عاطفيًا: اهتمّ بنفسك أكثر حتى تكسب حبّ أحد الأشخاص من الطرف الآخر.
صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.
الميزان
مهنيًا: يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب في خطر، بادر إلى إنقاذها سريعًا وإلا خسرت من تحب.
صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع وسيطر على انفعالاتك، ودع جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.
العقرب
مهنيًا: تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.
عاطفيًا: تشعر بالحنين إلى شخص أحببته بصدق وتتمنى لو تستطيع استعادته.
صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.
القوس
مهنيًا: بدعمك أحد الزملاء ويساعدك بعدما وضع لك العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك.
عاطفيًا: لا تكترث بالمظاهر عند بحثك عن شريك حياتك بل ابحث عن الإخلاص.
صحيًا: مارس النشاطات الترفيهية لتتخلص من توتّرك وتريح أعصابك المتشنجة.
الجدي
مهنيًا: تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط.
عاطفيًا: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفًا من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك.
صحيًا: سوء التفاهم مع الآخرين يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة.
الدلو
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات.
عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تهوّرك هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه.
صحيًا: تشنج أعصابك بين حين وآخر يصيبك بالكآبة وبالشعور عن عدم إيجاد الحل المناسب.
الحوت
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه.
عاطفيًا: تمضي يومًا مميزًا مع الحبيب وتفكّران جديًا في الارتباط وتأسيس أسرة.
صحيًا: تمضية ساعات وساعات وراء المكتب غير جيد صحيًا، فحاول أن تخفف بعض الشيء.
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