حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 24 سبتمبر 2020

مهنيًا: احذر التراجع المهني ونظّم جدول أعمالك وسيطر على انفعالاتك وتكتم على أسرارك.عاطفيًا: لا تفتعل الخلافات مع الحبيب ولا سيما هذا اليوم؛ بل كن متفهمًا معه فهو بحاجة ماسّة إليك للوقوف إلى جانبه.صحيًا: أنت في حالة صحية ممتازة، وتبدو سعيدًا بهذا الوضع بعد خوضك مسارًا عسيرًا مع المرض.مهنيًا: يجلب لك هذا اليوم دعمًا من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك.عاطفيًا: يُثير إعجابك شخص التقيته أخيرًا وتتمنى إقامة علاقة جدية معه ثم الارتباط به.صحيًا: تطلب إجازة من العمل لتمضية أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية لترتاح نفسيًا.

الجوزاء

مهنيًا: يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصًا تجعل أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.

عاطفيًا: تشكو الوحدة بسبب بعدك عن الشريك وعدم تمكنك من لقائه ساعة تشاء.

صحيًا: إذا لاحظت أن الهالات السوداء تتكاثر وتتكاثف تحت عينيك، يكون السبب قلة النوم التي تعانيها.

السرطان

مهنيًا: يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.

عاطفيًا: حافظ على سرّية ما يحدث بينك وبين الشريك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونكما.

صحيًا: من أراد المحافظة على صحة سليمة لا يوفر أي وسيلة من أجل ذلك.

الأسد

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر.

عاطفيًا: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيرًا.

صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف من توترك.

العذراء

مهنيًا: تدخل مرحلة مهنية مهمة جدًا اليوم، ويسلط الضوء عليك وتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة جدًا.

عاطفيًا: اهتمّ بنفسك أكثر حتى تكسب حبّ أحد الأشخاص من الطرف الآخر.

صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.

الميزان

مهنيًا: يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة.

عاطفيًا: علاقتك بالحبيب في خطر، بادر إلى إنقاذها سريعًا وإلا خسرت من تحب.

صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع وسيطر على انفعالاتك، ودع جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

العقرب

مهنيًا: تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.

عاطفيًا: تشعر بالحنين إلى شخص أحببته بصدق وتتمنى لو تستطيع استعادته.

صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

القوس

مهنيًا: بدعمك أحد الزملاء ويساعدك بعدما وضع لك العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك.

عاطفيًا: لا تكترث بالمظاهر عند بحثك عن شريك حياتك بل ابحث عن الإخلاص.

صحيًا: مارس النشاطات الترفيهية لتتخلص من توتّرك وتريح أعصابك المتشنجة.

الجدي

مهنيًا: تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط.

عاطفيًا: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفًا من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك.

صحيًا: سوء التفاهم مع الآخرين يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة.

الدلو

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات.

عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تهوّرك هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه.

صحيًا: تشنج أعصابك بين حين وآخر يصيبك بالكآبة وبالشعور عن عدم إيجاد الحل المناسب.

الحوت

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه.

عاطفيًا: تمضي يومًا مميزًا مع الحبيب وتفكّران جديًا في الارتباط وتأسيس أسرة.

صحيًا: تمضية ساعات وساعات وراء المكتب غير جيد صحيًا، فحاول أن تخفف بعض الشيء.