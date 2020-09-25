حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 25 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من شجار عقيم يطرأ وتجد نفسك في موقف ضعيف وترتبك.

عاطفيًا: إذا رغبت في المحافظة على موقعك في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.

صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية والظرفية في معالجة مشاكلك الصحية، الأمر يتطلب منك المواظبة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.