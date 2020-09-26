حظك اليوم.. برج الميزان السبت 26 سبتمبر 2020





مهنيًا: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة، ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه. قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيًا: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة، ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه. عاطفيًا: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة. صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، لا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.

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