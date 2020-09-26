حظك اليوم.. برج الجدي السبت 26 سبتمبر 2020





مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة. قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: تتلقى عرضًا مغريًا قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائمًا، وتحقق مكاسب كبيرة. عاطفيًا: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة، ويبادلك مشاعر الحب. صحيًا: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها.

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