حظك اليوم.. برج القوس السبت 26 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.

عاطفيًا: إعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرًا تجاه وضعك الصحي.