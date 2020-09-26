حظك اليوم.. برج العقرب السبت 26 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، خصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.

عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.

صحيًا: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات.