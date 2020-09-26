حظك اليوم.. برج الثور السبت 26 سبتمبر 2020





الثور

مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر. قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الثور، قالت:الثورمهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر. عاطفيًا: تطوي صفحة الماضي، وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال. صحيًا: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية.

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