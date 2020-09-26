حظك اليوم.. برج الحمل السبت 26 سبتمبر 2020





الحمل

مهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية. قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الحمل، قالت:الحملمهنيًا: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي، وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية. عاطفيًا: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط. صحيًا: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة.



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