خبيرة أبراج: مصر ستشهد تغييرات قانونية بالنظام التعليمي

توقعات للسعودية بالربع الأخير من 2020:
ستعمل علي تغير النشاط السياحي الديني بنشاط ترفيهي حتي تعوض الخسارة الماليه الذي حدثت نتيجه إلغاء موسم الحج.
تطورات التكنولوجيا
تندلع حرب بين دولتين عربيتن، وتلجأ بعض الدول الاوربية لتغيير قوانين الإقامات والهجرة، وتلتزم اغلب الدول بالتعامل الإلكتروني الذي يغزو السوق العربي وبالخص المصري.
السياحة عالميا بنهاية 2020
وسيحدث تغير كبير في السياحه العالمية، ستسقط أسهم السياحه إلي حد كبير لان معظم الدول ستنغلق وتكون معظم الشعوب في حالة ضيق مادى كما لو أننا في حرب عالمية دمرت الكون بعد إغلاق ٦اشهر نتيجة جائحة كرونا، وستنهار مؤسسات عالميه.
الوضع الاقتصادي:
تتغير القوانين وتفرض ضرائب علي الأموال والدخل الخاص لرجال الاعمال.
الوضع الثقافي:
ستتدخل التكنولوجيا خلال مواقع التواصل الاجتماعي للتعليم والوسائل الحكوميه والبنكيه واستخدام الانترنت كوسيله اساسيه للترابط بكل شئ في الدوله وتسهيل كافه الاجراءات علي المواطن.
توقعات النفط عالميا
تتوقع زياده أسعار النفط، وظهور عمله جديده وطباعتها.
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