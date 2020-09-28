حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 28 سبتمبر 2020

مهنيًا: قد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك.عاطفيًا: لا تدع الأفكار المشوشة والسيئة تسيطر على علاقاتك بالشريك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد.صحيًا: ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد قوي وإرادة صلبة تستحق عليه التهنئة.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيرًا.عاطفيًا: احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته.صحيًا: قد تكون المعنويات منخفضة جدًا وتشعر بألم في هذا الوقت وتضطرب نفسيًا.

الجوزاء

مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريبًا تحصد ثمار تعبك.

عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها.

صحيًا: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع.

السرطان

مهنيًا: يكتمل الحظ اليوم ويكون فرحك كبيرًا جدًا، ما قد يعني أن هناك تغييرًا لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة.

عاطفيًا: ابحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها.

صحيًا: تتوتر أعصابك قليلًا، وتشعر بالإرهاق، استشر طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته فتكون الرابح.

الأسد

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار.

عاطفيًا: حاول أن تكون علاقتك بالحبيب مبنيّة على الحوار المتبادل بينكما والتفاهم والثقة والشفافية.

صحيًا: عدم ممارستك الرياضة تظهر نتائجه تباعًا، من بدانة وآلام في الظهر والعنق وبين الكتفين.

العذراء

مهنيًا: اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك.

عاطفيًا: تصغى إلى كلام الحبيب الجميل بشغف كبير، وترى أن الوضع يتحسن أكثر من المتوقع.

صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.

الميزان

مهنيًا: يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه.

عاطفيًا: خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك إلى عدم التنازل عما في يجول في فكرك ويشعر به قلبك.

صحيًا: وضعك الصحي أكثر من جيّد، حاول أن تحافظ على وتيرة هدوئك واستقرارك.

العقرب

مهنيًا: قد يجعلك هذا اليوم تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه.

عاطفيًا: تخلق جوًّا رومنسيًا مع الحبيب وتمضي معه أوقاتًا ممتعة تنسيك كل همومك.

صحيًا: حاول تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.

القوس

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك.

عاطفيًا: التعامل مع الشريك بقلّة الاحترام يهدّد مصير العلاقة، فسارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها.

صحيًا: محاولة خداع نفسك والآخرين بأنك تمارس الرياضة ترتد سلبًا عليك.

الجدي

مهنيًا: يسهّل عليك هذا اليوم الأجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك.

عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مفعمة سعادة كبيرة جدًا.

صحيًا: تجنب جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

الدلو

مهنيًا: تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير وتثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له.

عاطفيًا: تواصل الشريك معك مهم لكما، لكنّ التساهل أحيانًا يعقّد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تشعرك بالراحة وتنعكس على وضعك الصحي.

الحوت

مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.

عاطفيًا: يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانسي بعيدًا عن أجواء الضجة وهموم العمل.

صحيا: المحافظة على الصحة السليمة مهمة جدًا، والقرار بين يديك من خلال نمط حياتك.