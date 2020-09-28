حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 28 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: قد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك.
عاطفيًا: لا تدع الأفكار المشوشة والسيئة تسيطر على علاقاتك بالشريك بل ابحث عن كل ما يبهج وجديد.
صحيًا: ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد قوي وإرادة صلبة تستحق عليه التهنئة.
الثور
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيرًا.
عاطفيًا: احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته.
صحيًا: قد تكون المعنويات منخفضة جدًا وتشعر بألم في هذا الوقت وتضطرب نفسيًا.
الجوزاء
مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريبًا تحصد ثمار تعبك.
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها.
صحيًا: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع.
السرطان
مهنيًا: يكتمل الحظ اليوم ويكون فرحك كبيرًا جدًا، ما قد يعني أن هناك تغييرًا لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة.
عاطفيًا: ابحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها.
صحيًا: تتوتر أعصابك قليلًا، وتشعر بالإرهاق، استشر طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته فتكون الرابح.
الأسد
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار.
عاطفيًا: حاول أن تكون علاقتك بالحبيب مبنيّة على الحوار المتبادل بينكما والتفاهم والثقة والشفافية.
صحيًا: عدم ممارستك الرياضة تظهر نتائجه تباعًا، من بدانة وآلام في الظهر والعنق وبين الكتفين.
العذراء
مهنيًا: اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك.
عاطفيًا: تصغى إلى كلام الحبيب الجميل بشغف كبير، وترى أن الوضع يتحسن أكثر من المتوقع.
صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.
الميزان
مهنيًا: يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه.
عاطفيًا: خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك إلى عدم التنازل عما في يجول في فكرك ويشعر به قلبك.
صحيًا: وضعك الصحي أكثر من جيّد، حاول أن تحافظ على وتيرة هدوئك واستقرارك.
العقرب
مهنيًا: قد يجعلك هذا اليوم تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه.
عاطفيًا: تخلق جوًّا رومنسيًا مع الحبيب وتمضي معه أوقاتًا ممتعة تنسيك كل همومك.
صحيًا: حاول تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.
القوس
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك.
عاطفيًا: التعامل مع الشريك بقلّة الاحترام يهدّد مصير العلاقة، فسارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها.
صحيًا: محاولة خداع نفسك والآخرين بأنك تمارس الرياضة ترتد سلبًا عليك.
الجدي
مهنيًا: يسهّل عليك هذا اليوم الأجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك.
عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مفعمة سعادة كبيرة جدًا.
صحيًا: تجنب جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.
الدلو
مهنيًا: تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير وتثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له.
عاطفيًا: تواصل الشريك معك مهم لكما، لكنّ التساهل أحيانًا يعقّد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.
صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تشعرك بالراحة وتنعكس على وضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: تتوضح الرؤية وتتاح لك فرصة تأمين مبلغ من المال أو القيام بصفقة تجارية، ساوم وناقش بثقة وعن سابق دراسة واطلاع، إذ قد يحصل ما يرضيك.
عاطفيًا: يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانسي بعيدًا عن أجواء الضجة وهموم العمل.
صحيا: المحافظة على الصحة السليمة مهمة جدًا، والقرار بين يديك من خلال نمط حياتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 28 سبتمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.