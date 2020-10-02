حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 2 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم الأحلام ويجعلك لافتًا وأخاذًا وبراقًا، فحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول لتمضيه مع من تحب.

صحيًا: نم الساعات المطلوبة لئلا تستيقظ وتشعر بأنك في حالة من الكسل والهمة الثقيلة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.