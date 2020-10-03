حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 3 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنجاح كبير ومميز جدًا إذا عملت من ضمن فريق متآلف ومتجانس يحمل الأهداف نفسها تقريبًا.عاطفيًا: الميزة المهمة والرئيسية في العلاقة بالشريك، هي الثقة التي يجب أن تجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي.صحيًا: من ينتبه لصحته هو الرابح، ومن يهملها يعرض نفسه للأمراض، أيهما تختار؟.

الثور

مهنيًا: يجب أن تكون واعيًا جدًا في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك.

عاطفيًا: الاستقرار في علاقتك بالشريك جيد، وتعرف جيدًا طريقة المعاملة معه لتبقى مرتاحًا.

صحيًا: خفف من الجلوس وراء المكتب وحاول أن تتحرك بين الساعة والأخرى.

الجوزاء

مهنيًا: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.

عاطفيًا: إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.

صحيًا: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.

السرطان

مهنيًا: قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك محبرًا على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط.

عاطفيًا: علاقة قديمة تبرز مجددًا بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجددًا.

صحيًا: لا تبالغ في كل شيء، بل كن معتدلًا، ولا تدع الآخرين يؤثرون في قراراتك الصائبة.

الأسد

مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني.

عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتمادًا على نفسك.

صحيًا: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحًا ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.

العذراء

مهنيًا: تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن.

عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها تفسد العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور.

صحيًا: يتعرّض وضعك الصحي لبعض التراجع؛ بسبب الضغوط النفسية التي تخفّض المناعة والحصانة.

الميزان

مهنيًا: نفّذ المطلوب منك في العمل بنفسك، ولا تتكل على الآخرين؛ لأنك قد تدفع ثمن أي غلطة.

عاطفيًا: حاول أن تمضي وقتًا أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت معًا.

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين لثنيك عن ممارسة الرياضة، صحتك مهمة جدًا.

العقرب

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في التعامل مع الآخرين، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عمومًا.

عاطفيًا: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها.

صحيًا: تخرج من أزمة نفسية صعبة، وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك.

القوس

مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.

عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.

صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.

الجدي

مهنيًا: أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم، إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فلا تقلق.

عاطفيًا: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة.

صحيًا: تخرج من أزمة صحية بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد.

الدلو

مهنيًا: قد تواجه الكثير من المعترضين على خططك في العمل، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر.

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك العاطفية فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحيًا: تجنّب بعض أنواع الكحول المضرّة بمعدتك واستعض عنها بالخفيف منها.

الحوت

مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.

عاطفيًا: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.

صحيًا: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسيًا وجسديًا بعد شفائك من مرض عانيته أخيرًا.