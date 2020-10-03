برج الدلو خلال أكتوبر.. «خيانة» وألم في المعدة

يبحث كل شخص مع بداية كل شهر جديد عما تخفيه له الأبراج الفلكية الشمسية من توقعات على الصعيدين العاطفي والمهني، وسنعرض لك في تصريحات خاصة لـ الدستور" توقعات خبيرة الأبراج ندي عادل لشهر أكتوبر 2020

توقعات برج الدلو عمليا:

محبط ويحاول أن يقوم مشروع يمنحه الأمل البسيط، لكنه سيجلب لك التفكير السلبي، وتشعر بالحماس في بداية المشروع، لكنك ستندم على ماحدث من تفكيرك السلبي.

توقعات برج الدلوعاطفيًا:

أنت تقدم تنازلات كثيرة من أجل الشريك والبيت والعائلة، ولكنك لا تهتم بنفسك، والشريك يفكر بأشياء تهمه أكثر منك وتشعر أنك غير قادر على إرضاءه، وتجلب لك الحظ من محيطين في عملك أو عمل الشريك شخص يدخل حياتك وتعيش معه حياة سرية عبر التواصل الاجتماعي وبنصائح فكرية، ولكنك لن تبوح بالعلاقه حتى لا يشعر الشريك، وترد في هذه العلاقة حقك وكرامتك من خيانة الشريك لك.

توقعات برج الدلو صحيا:

خفف من تناول الوجبات السريعة التي تسبب لك الأمراض بالمعدة.