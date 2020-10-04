حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 4 أكتوبر 2020





مهنًيا: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنًيا: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك. عاطفيًا: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك. صحيًا: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يوميًا.



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