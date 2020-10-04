حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 4 أكتوبر 2020





مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن. عاطفيًا: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جدًا وتتحسن العلاقة. صحيًا: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك.

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