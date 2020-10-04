منها «الكلب والقرد والسحلية».. ماهي أبراج «المايا»؟

تعتبر الأبراج الفلكية العربية والصينية الأشهر عالميًا، لكن هناك «المايا» التي لها أهميتها ومكانتها الخاصة.وتتحدث اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ«الدستور» عن أبراج المايا العشرين وأبرز صفات كل برج منها فهي بنفس ترتيب الأبراج العربية.

- برج التمساح:

يتميز مواليد برج التمساح بذكائهم الحاد إلا أنهم قد يبدون في بعض المواقف أنانيين وعدائيين مع المحيطين بهم.

- برج الريح:

ينجح مواليد برج الريح في تخطي المصاعب التي يواجهوها، ويتقنون في نفس الوقت التواصل والتعامل مع الآخرين.

- برج البيت:

يولي مواليد برج البيت أهمية ملحوظة للعادات والتقاليد ويتميزون بمسؤوليتهم في التعامل مع مختلف المواقف التي يواجهوها.

- برج السحلية:

يتصف مواليد برج السحلية بحبهم للمرح والتسلية ولا يتركون طريقة لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

- برج الحية:

يغضب مواليد برج الحية بسرعة ملحوظة ويكونوا جاديين ومصممين على تحقيق أهدافهم.

- برج الموت:

يعتبر مواليد برج الموت من مواليد الأبراج الكريمة والمنفتحة على الآخرين، وينجحون في مجال عملهم.

- برج الغزال:

يميل مواليد برج الغزال نحو الوحدة والهدوء إلا أنهم يحرصون على الإهتمام بالمقربين منهم.

- برج الأرنب:

يتميز مواليد برج الأرنب بنشاطهم الدائم وإجتهادهم الملحوظ على مختلف الاتجاهات.

- برج الماء:

يتمتع مواليد برج الماء بذكاء حاد ويسعون دائمًا إلى تولي مركز القيادة وإتخاذ القرارات المهمة.

- برج الكلب:

يسعى مواليد برج الكلب دائمًا إلى تحقيق أفضل النتائج على مختلف الاتجاهات، كما يمكن الإعتماد عليهم في المواقف الصعبة.

- برج القرد:

يميل مواليد برج القرد نحو التسلية والمرح كما يهوون الفنون والمسرح.

- برج الشعب:

يصب مواليد برج الشعب التعبير عن مشاعرهم إلا أنهم يتأقلمون بسرعة مع الآخرين ولا يتوانوا أبدًا عن مساندتهم في الأوقات الصعبة.

- برج القصب:

يتميز مواليد برج القصب بثقتهم العالية بنفسهم وسعيهم الدائم إلى تحقيق أهدافهم مهما بدت بعيدة أو صعبة.

- برج النمر:

يولي مواليد برج النمر أهمية ملحوظة إلى المشاركة مع الآخرين ما يجعل علاقتهم بهم ناجحة.

- برج النسر:

يسعى مواليد برج النسر إلى الإستقلالية ويبحثون عن المثالية والقرارات الصائبة.

- برج العقاب:

يتصف مواليد برج العقاب بثقافتهم وحكمتهم الملحوظة ومن المعروف عنهم حبه للتحدي.

- برج الأرض:

يتصف مواليد برج الارض بلطفهم الزائد وهو عملي ويتعاملون بسلاسة مع أغلب المواقف.

- برج السكين:

يعتمد مواليد برج السكين على المنطق في تعاملهم مع المواقف التي يواجهوها والمحيطين بهم، ويبدون متعاونين معهم.

- برج العاصفة:

مواليد برج العاصفة من مواليد الأبراج الودودة واللطيفة، أما التعامل معهم فسهل جدًا وسلس.

- برج الوردة:

يتميز مواليد برج الوردة بإبتكارهم الملحوظ وعاطفتهم الزائدة تجاه المقربين منهم.