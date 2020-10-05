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حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 5 أكتوبر 2020

أبراج تبليغ
حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 5 أكتوبر 2020
حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 5 أكتوبر 2020
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، الإثنين 5 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: يبتسم لك القدر، ويكون مزاجك هادئًا، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك، لأنه الوحيد الذي يفهمك.
عاطفيًا: تتلقى أخبارًا جيدة أو تعرف حظًا سعيدًا وتظهر حسًا كبيرًا جدًا بالمسئولية تجاه الشريك.
صحيًا: لا تتكل على الأدوية فقط لتشفى من مرضك، بل عليك أن تتسلح بالتفاؤل أيضًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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