حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 5 أكتوبر 2020





مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على أرباب العمل، وتنال الموافقة عليها.

عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، خصوصًا أن تجاربك السابقة معه غير مشجعة.

صحيًا: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على أرباب العمل، وتنال الموافقة عليها.عاطفيًا: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، خصوصًا أن تجاربك السابقة معه غير مشجعة.صحيًا: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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