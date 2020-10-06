حظك اليوم.. برج الجدى اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.



عاطفيًا: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر، وتوطيد العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، لا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جدًا.