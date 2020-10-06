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حظك اليوم.. برج الأسد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

أبراج تبليغ
حظك اليوم.. برج الأسد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020
حظك اليوم.. برج الأسد اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: تتعاون مع الزملاء بإيجابية كبيرة، فيكون ذلك ولا شك محل تقدير واحترام كل من حولك.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوحًا مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحيًا: لا تستسلم لليأس إذا لم تشعر بالتحسن بسرعة، الأمر يتطلب بعض الوقت، وتكون النتيجة كما تبتغي.

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