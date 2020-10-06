حظك اليوم.. برج العقرب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تتطوّر الأمور إيجابيًا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.

عاطفيًا: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية وجادة.

صحيًا: ترتاح نفسيًا بعد أزمة حادة مررت بها أخيرًا، ويحيطك الجميع بالعناية اللازمة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.