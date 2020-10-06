حظك اليوم.. برج الحمل اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله.

عاطفيًا: تخلّص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك، والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة.

صحيًا: خذ قسطًا من الراحة في العمل، وخصّصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.