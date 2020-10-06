أسماء تثير إعجاب مواليد برج الأسد

الأسماء التي تتماشى مع مواليد الرجال من برج الأسد:
- جيهان: يعني الدنيا والعالم ومن مواصفات أصحابه أنهم يهتمون بمظهرهم وأناقتهم أكثر من أي شيء آخر وإن تزوجن كانوا أمهات مثالية وناجحة ولهن ذكاء خاص.
- رودينا: يعني الغزل غير المنتظم أو صوت السلاح حين يوضع فوق بعضه ومن مواصفات أصحابه أنهم متعاليين لكن من دون قصد ويحبون اللون الأحمر كما يحبون جمع الأشياء النادرة ويتقنون الرسم.
- رشا: إسم يشير إلى شجرة عالية لا ثمر لها من مواصفات أصحابه أنهم يحبون المال ويحرصون على ما ينفقوهم كما أنها يقلقون على مستقبلهم كثيرًا.
- سحر: يعني آخر الليل من مواصفات أصحابه اشخاص هادئة الطباع وحساسة ورقيقة جدًّا.
- صابرين: من مواصفات أصحابه الصبر والتحمل ويحبون المرح والضحك والطبخ وأحيانًا يكتبون الشعر.
أما صاحبات برج الأسد غالبًا ما تميل إلى هذه الأسماء في الرجال وتتميز بكونها غير متكررة وفريدة، ومنها:
- فاروق: يعني الذي يفرق بين الامور نواصفات اصحابه اشخاص عنيدة وقوية ولكنهم متقلبين المزاج.
- نسيم: معناه الريح الخفيفة مواصفات اصحابه اشخاص هادئة ويحبون جمع المال ويهوون السفر.
- نور: معناه الضوء من مواصفات اصحابه اشخاص غامضة ويجذبون كل الأنظار اليهم بانجذاب وحب كبير.
- يحيى: من مواصفات اصحابه أنهم اشخاص حنونة وهادئيين وقليلين الكلام.
- يونس: من مواصفات اصحابه اشخاص تهتم بالآخرين أكثر من انفسهم وقليلين الكلام.
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