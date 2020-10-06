أسماء تثير إعجاب مواليد برج الأسد

تتميز سيدات برج الأسد بذوق مميز في اختيار الأسماء، وهذا ما تحدثنا عنه خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد.الأسماء التي تتماشى مع مواليد الرجال من برج الأسد:- جيهان: يعني الدنيا والعالم ومن مواصفات أصحابه أنهم يهتمون بمظهرهم وأناقتهم أكثر من أي شيء آخر وإن تزوجن كانوا أمهات مثالية وناجحة ولهن ذكاء خاص.- رودينا: يعني الغزل غير المنتظم أو صوت السلاح حين يوضع فوق بعضه ومن مواصفات أصحابه أنهم متعاليين لكن من دون قصد ويحبون اللون الأحمر كما يحبون جمع الأشياء النادرة ويتقنون الرسم.- رشا: إسم يشير إلى شجرة عالية لا ثمر لها من مواصفات أصحابه أنهم يحبون المال ويحرصون على ما ينفقوهم كما أنها يقلقون على مستقبلهم كثيرًا.- سحر: يعني آخر الليل من مواصفات أصحابه اشخاص هادئة الطباع وحساسة ورقيقة جدًّا.- صابرين: من مواصفات أصحابه الصبر والتحمل ويحبون المرح والضحك والطبخ وأحيانًا يكتبون الشعر.

أما صاحبات برج الأسد غالبًا ما تميل إلى هذه الأسماء في الرجال وتتميز بكونها غير متكررة وفريدة، ومنها:

- فاروق: يعني الذي يفرق بين الامور نواصفات اصحابه اشخاص عنيدة وقوية ولكنهم متقلبين المزاج.

- نسيم: معناه الريح الخفيفة مواصفات اصحابه اشخاص هادئة ويحبون جمع المال ويهوون السفر.

- نور: معناه الضوء من مواصفات اصحابه اشخاص غامضة ويجذبون كل الأنظار اليهم بانجذاب وحب كبير.

- يحيى: من مواصفات اصحابه أنهم اشخاص حنونة وهادئيين وقليلين الكلام.

- يونس: من مواصفات اصحابه اشخاص تهتم بالآخرين أكثر من انفسهم وقليلين الكلام.