حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 7 أكتوبر 2020

مهنيًا: الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو دائمًا المفضّل، وعليك السعى إليه لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقًا.عاطفيًا: تشعر بارتياح عاطفي مع الحبيب وتعزّز علاقتك وتعيش معه أوقاتًا لا تنسى.صحيًا: حزم حقائبك مع الشريك وانطلقا في رحلة بعيدًا عن كل الهموم والمشاكل.مهنيًا: يوم مناسب جدًا بالإجمال ويتحدث عن تقدير أو ترفيع أو مكافأة ومناسبات كثيرة تشارك فيها.عاطفيًا: تلتقي أصدقاء قدامى ويتجدد حبّ قديم ابتداءً من اليوم وتعرف مشاعر صاخبة واختلاجات نادرة.صحيًا: تعيش أجمل اللحظات الترفيهية وتنسى همومك ومشاغلك وترتاح صحيًا.

الجوزاء

مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

عاطفيًا: استمع إلى ما يقوله الشريك قبل أن تصدر حكمك عليه وابتعد عن العصبية الزائدة.

صحيًا: فكر أن عائلتك بحاجة إليك في هذه الظروف، فلا تهمل صحتك لتبقى معافيًا وقادرًا على تلبية حاجاتها.

السرطان

مهنيًا: يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، إلاّ أنه يزيدك إشراقًا وسحرًا وجاذبية وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل.

عاطفيًا: يوم مناسب لمصارحة الشريك بشعورك تجاهه، الحظ إلى جانبك، فانطلق ولا تتردد على الإطلاق.

صحيًا: لا تهمل صحتك وفكر فيها قبل الاهتمام بأمور تافهة أخرى تضرك بدل أن تفيدك.

الأسد

مهنيًا: تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.

عاطفيًا: تدفع طيبة قلبك الزائدة الحبيب إلى استغلالك من دون الاهتمام بمشاعرك، لكن سرعان ما تضع حدًا له.

صحيًا: تقوم برحلة قريبًا مع أحد الأصدقاء وتجدد نشاطك وتزيل عنك الضغوط.

العذراء

مهنيًا: احذر بعض المناورين والمتطفلين على أعمالك وكن يقظًا جدًا هذا اليوم لأن أحدهم يحاول وضع العصي في دواليب مشاريعك.

عاطفيًا: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وترغب في تمضية كل دقيقة إلى جانبه ونسيان كل الأمور الأخرى.

صحيًا: لا تقم بالعمل أكثر من قدرتك، فجسمك وعقلك يحتاجان إلى الراحة والاسترخاء.

الميزان

مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.

عاطفيًا: يفاجئك الشريك باقتراح جميل يعرضه عليك فتأخذ به وتقرران تطبيقه في حياتكما اليومية.

صحيًا: ابذل أقصى جهدك لئلا تقصّر في ممارسة التمارين اليومية المفيدة للعنق والظهر.

العقرب

مهنيًا: يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر.

عاطفيًا: تشتد الخلافات مع الشريك وقد تصبح أكثر تطلبًا أو تواجه تمنعًا قويًا من قبله.

صحيًا: لازم الفراش بعض الشيء إذا شعرت بآلام في الظهر، ولا تقم بحركات تسبب لك مشكلات في العمود الفقري.

القوس

مهنيًا: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تستهلك كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفيًا: يوم يشهد مشاعر عاطفية أقل وهجًا قد تعرّضك لبعض الخيبات على الصعيد الشخصي.

صحيًا: لا تتفرد في قراراتك بشأن وضعك الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص وإلا دفعت الثمن غاليًا.

الجدي

مهنيًا: يوم واعد جدًا على صعيد اتصالاتك المهنية والشخصية على السواء وحسم الأمور بهدوء.

عاطفيًا: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الشريك، لأنك قد تجده بريئًا بعد فوات الأوان، ولن تتمكّن من إصلاح البين.

صحيًا: يتزامن هذا اليوم مع وضع صحي مترجرج نتيجة أزمة مستجدة تقلب الوضع رأسًا على عقب.

الدلو

مهنيًا: قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية.

عاطفيًا: تبدأ صفحة جديدة واعدة بانفراج وارتياح على الصعيد العاطفي ومثمرة بالنتائج الإيجابية.

صحيًا: تتخطّى التعب النفسي الذي كان يعوّق تقدمك وتنطلق مجددًا في مسيرة النجاح.

الحوت

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة.

عاطفيًا: قد يحالفك الحظ وتعبّر عن آرائك وتخرج من الروتين، أو تبدأ قصة رومنسية ومغازلة مع شخص غريب عنك.

صحيًا: مارس الرياضات الخفيفة التي لا ترهقك وتسبّب لك ضيقًا في التنفّس.