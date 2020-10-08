حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 8 أكتوبر 2020

حظك اليوم الفلكية
الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم كلمات الإطراء والمديح والتهنئة، فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد.
عاطفيًا: يحتاج الشريك اليوم إلى عاطفتك واهتمامك أكثر من أي وقت مضى، فاستمع إليه وأمن له ما يتمنّاه.
صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا تساعد على تليين العضلات وخصوصًا عضلات العنق الكتفين.
الثور
مهنيًا: حاول ألاّ توظف طاقتك في مشاريع صغيرة لا خطط واضحة لها، وانتظر حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرة.
عاطفيًا: يطلب منك الشريك أن تعطيه جوابًا حاسمًا بشأن طبيعة العلاقة بينكما، من دون أن يغفل عن أمور تهمكما.
صحيًا: ترتاح من تعب أرهقك جدًا وأبقاك في حالة صحية متذبذبة ومضطربة بعض الشيء.
الجوزاء
مهنيًا: يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف.
عاطفيًا: مهمة إقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية ليست صعبة، وتجاربه السابقة معك مشجعة جدًا.
صحيًا: أنت المسؤول عما آل إليه وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم بإرشادات الطبيب ولم تطبقها.
السرطان
مهنيًا: قد يطرأ اليوم ما يهدد ببعض المشاريع على الصعيد المهني ويكون المناخ ضاغطًا جدًا وملبدًا بغيوم المشاكل.
عاطفيًا: تمنحك مساندة الحبيب لك في هذه المرحلة الاندفاع والتفاؤل في الحياة والتفكير في الخطوات المقبلة بثقة كبيرة جدًا.
صحيًا: انتبه لصحتك وانظر إلى الخيارات المتاحة أمامك للمحافظة عليها معافاة.
الأسد
مهنيًا: قد يجعلك هذا اليوم تتردّد في تسلم مهمة مع أنك تمتلك القدرة على ذلك وتحقيق النجاح المطلوب.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة.
صحيًا: التدخين والإفراط في شرب الكحول والسهر سرعان ما تظهر نتائجهما على صحتك.
العذراء
مهنيًا: يولّد هذا اليوم كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، فتحاول معرفة الأسباب الكامنة وراء كل ما يحصل وتنجح في ذلك.
عاطفيًا: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرّب من الشريك الذي تكنّ له الحب الكبير.
صحيًا: إذا أحسست أن وضعك الصحي يتحسّن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.
الميزان
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم لتوسيع دائرة التحركات الاجتماعية والمهنية،شارك في النشاطات وساهم في تحسين بعض الأمور. اسمع صوتك وقدّم المساعدة حين تستطيع.
عاطفيًا: تمرّ بظرف صعب اليوم وأنت بأمسّ الحاجة إلى مساندة الشريك لتجاوز ما تواجهه بأقل ضرر ممكن.
صحيًا: تنضم إلى إحدى الفرق أو المجموعات الرياضية وتواظب على المشاركة في جميع أنشطتها فتستفيد صحيًا.
العقرب
مهنيًا: قد يعرقل طارئ هذا اليوم تقدمك في مجالك المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما تكن شديدة.
عاطفيًا: كثرة التأجيل في حسم الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفعها إلى المزيد من التأزم.
صحيًا: قد تشعر بضيق في النفس وباضطراب مفاجئ في الرئتين بسبب إدمان التدخين.
القوس
مهنيًا: قد يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.
عاطفيًا: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيدًا من الوقت، فهو ساعدك كثيرًا ويستحق منك بعض التضحية.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقًا في التنفس.
الجدي
مهنيًا: هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح.
عاطفيًا: حاول ترطيب الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي انتابتك في الأيام الماضية.
صحيًا: لا تنجرّ وراء محاولات استدراجك إلى أن تثور وتغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر.
الدلو
مهنيًا: تعرف بعض الانفراجات والتغيّرات المهنية جو مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع المسؤولين والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين.
عاطفيًا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جميع جوانبه، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
صحيًا: لكي تحافظ على صحتك السليمة، ما عليك سوى ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.
الحوت
مهنيًا: يرّوج بعض الزملاء الإشاعات عن وضعك، لكنّك تبقى صلبًا وتحديدًا في المركز المهم الذي أسنده إليك أرباب العمل.
عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك يشعر بالقلق، فسارع إلى توضيح الأمور.
صحيًا: لا تستسلم للإحباط بسبب وضعك الصحّي المتردي نوعًا ما، بل كن متسلّحًا بالتفاؤل.
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