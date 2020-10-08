حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 8 أكتوبر 2020





مهنيًا: يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف.

عاطفيًا: مهمة إقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية ليست صعبة، وتجاربه السابقة معك مشجعة جدًا.

صحيًا: أنت المسؤول عما آل إليه وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم بإرشادات الطبيب ولم تطبقها. قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 8 أكتوبر، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف.عاطفيًا: مهمة إقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية ليست صعبة، وتجاربه السابقة معك مشجعة جدًا.صحيًا: أنت المسؤول عما آل إليه وضعك الصحي، لأنك لم تلتزم بإرشادات الطبيب ولم تطبقها. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



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