حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 9 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر وتركّز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة.

عاطفيًا: تضعك المسؤولية التي تشعر بها بسبب ارتباطك بالحبيب في توتر شديد، لكنك تتخلص من هذا التوتر بأسلوبك الخاص.

صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين أنك لا ترغب في القيام بحركات مفيدة لصحتك، بل بين العكس وأنت الرابح.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.