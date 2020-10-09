حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 9 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تقدم على تغيرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بلا عراقيل ووفقًا لما خططت له.

عاطفيًا: قد يضع الشريك اليوم شروطًا جديدة أمامك لا تستسيغها أو يجعلك مضطربًا قليلًا.

صحيًا: أنت مرتاح البال قليلًا هذا اليوم، وهذا ما ينعكس إيجابًا على وضعك النفسي والصحي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

