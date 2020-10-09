حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 9 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: عليك أن تجد حلولًا جذرية للمشكلات التي قد تعترضك اليوم، وقد تجبر على اتخاذ قرارات نهائية.
عاطفيًا: تشعر بالانزعاج بسبب استخفاف الشريك بك وتقرر الابتعاد عنه بعض الشيء.
صحيًا: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.
الثور
مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها.
عاطفيًا: تبدأ رحلة عاطفية جديدة وتعيد النظر في بعض العلاقات بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك.
صحيًا: حاول أن تتجنّب كثرة المجهود غير المبرّر، لأنك ستواجه بعض التعب ويستحسن أن ترتاح.
الجوزاء
مهنيًا: يوم رائع جدًا لرسم معالم مستقبلك المهني، وإذا تجاوزت بعض المشاكل فإن الأيام المقبلة ستكون أفضل ومشرقة.
عاطفيًا: يوم رومانسي مليء بالعذوبة الكبيرة والمغامرات والاتصالات والمفاجآت السارة جدًا.
صحيًا: يوم من الاضطراب والقلق النفسي سببه خبر مزعج يقض مضجعك.
السرطان
مهنيًا: تتمتع بنشاط ذهني وجسدي باهر وتركّز اهتماماتك على بعض المكاسب المالية المحتملة.
عاطفيًا: تضعك المسؤولية التي تشعر بها بسبب ارتباطك بالحبيب في توتر شديد، لكنك تتخلص من هذا التوتر بأسلوبك الخاص.
صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين أنك لا ترغب في القيام بحركات مفيدة لصحتك، بل بين العكس وأنت الرابح.
الأسد
مهنيًا: لا تستبعد تعاونًا مع فئات جديدة وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بحب جديد مستقر هذه المرة، ويدفعك إلى عدم التفكير في الماضي.
صحيًا: استمع إلى نصائح المقربين منك، فهي لمصلتحك صحيًا لأنها عملية ومفيدة.
العذراء
مهنيًا: هذا اليوم مهم جدًا يحمل إليك نجاحًا باهرًا شرط التعامل مع الأمر الواقع بهدوء وحكمة ومسؤولية.
عاطفيًا: تتحول صداقة أو زمالة إلى علاقة حب، فاستعدّ لهذا التغيير الكبير في حياتك.
صحيًا: حتى في الخريف يبقى الطقس جيدًا، ويصبح ملائمًا للمشي، فقم بذلك.
الميزان
مهنيًا: ربّما تختلف مع الزملاء ويسود النفور لأن الأمور تبدو على درجة كبيرة من التشنّج.
عاطفيًا: يؤشر هذا اليوم إلى حب جديد يطرق باب قلبك فترحّب به بتفاؤل، لأنه يحمل معه مشروع زواج.
صحيًا: تشارك في سباق يقام في الجوار حيث تقيم، وتمضي يومًا ممتازًا على الصعيد الصحي.
العقرب
مهنيًا: تقدم على تغيرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بلا عراقيل ووفقًا لما خططت له.
عاطفيًا: قد يضع الشريك اليوم شروطًا جديدة أمامك لا تستسيغها أو يجعلك مضطربًا قليلًا.
صحيًا: أنت مرتاح البال قليلًا هذا اليوم، وهذا ما ينعكس إيجابًا على وضعك النفسي والصحي.
القوس
مهنيًا: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفيًا: يوم عاطفي جياش ومشرق تجد خلاله الحلول لمشاكلك أو تلتقي من يهتف له قلبك إذا كنت خاليًا.
صحيًا: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسيًا وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة.
الجدي
مهنيًا: حبك للعمل يؤدي دورًا حاسمًا في تزكية وضعك المهني، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعددة.
عاطفيًا: الشك غير المبرّر من الشريك يسهم في زيادة النفور بينكما، وقد يكون له انعكاسات سلبية غير متوقعة.
صحيًا: يمكنك التخلّص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة.
الدلو
مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على أرباب العمل وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: تتلقى دعمًا إضافيًا لتعزيز علاقتك العاطفية بالشريك، لكن الانتباه ضروري من بعض من يحاولون زعزعة العلاقة.
صحيًا: اتبع إرشادات الطبيب بحذافيرها، فالنتيجة تكون حتمًا في مصلحة وضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.
عاطفيًا: يجب المحافظة على نمط واحد من التعاطي مع الشريك، الروتين ليس في مصلحتكما.
صحيًا: لا تضطرب إذا أفادك الطبيب بأنّ وضعك الصحي حرج بعض الشيء، لأن العلاج سيفيدك.
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