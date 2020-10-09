اختارى عطرك بحسب برجك

العطر أو البرفان، من أسرار جاذبية المرأة، ويوضح شخصيتها بالطبع فكل اختيار لنوع "برفان" يوضح ما تتمتع به الشخصية من صفات مختلفة، لذا توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لكل برج العطر المناسب والمعبر عن شخصيته.من الأبراج النارية التى يتميز أصحابه بالحماس والقدرة على التخيل والثقة بالنفس الكبيرة لذا يميلون لاختيار البرفانات ذوات الرائحة القوية والحماسية والمستلخصه من القرفة والفانيليا أو رائحة المسك.

برج الثور

من الأبراج الترابية الهادئة الرومانسية ويميل أصحاب برج الثور إلى البرفانات ذوات الرائحة الهادئة كرائحة اللافندر والفانيليا والورد القوي.

برج الجوزاء

من المعروف أن أصحاب برج الجوزاء من الشخصيات المتقلبة إلى حد كبير، ومن الشخصيات التى تعتمد على التغيير والمرح، والعطور المستوحاة من عبق التاريخ، كالمستخلصة من عطر زهور البنفسج أو النعناع.

برج السرطان

يتميز أصحاب برج السرطان بقدرتهم على شم الرائحة المميزة وحب الروائح المثيرة، فزهور الياسمين وجوز الهند يعتبر من الروائح المميزة لبرج السرطان.

برج الأسد

يتميز أصحاب برج الأسد بالشخصية الذكية والطموحة والمحبة للحياة والعطور فهذه الشخصيات تفضل بشكل أساسي رائحة الزنجبيل، الفانيلا، زهور البهارات.

برج العذراء

تتميز شخصية برج العذراء بكونها شخصية غير متكلفة ومن الشخصيات العاشقة للأناقة والبساطة وتفضل العطور بروائح اللافندر والعسل والليمون.

برج الميزان

شخصية امرأة الميزان، عصرية محبة لمتابعة الموضة تميل للعطور التى تعكس شخصيتها وهي تفضل العطور مثل الجيرانيوم.

برج العقرب

من الشخصيات التى تمنحك الإحساس المرهف والقدرة على التعبير من خلال الملابس وأيضًا العطور التى تعتبر من الأمور الفعالة في التعبير عن الشخصية، وتثير العطور المستخلصة من العنبر والمسك شغف برج العقرب.

برج القوس

من الشخصيات المُحبة للحياة والمرح لذا اختيارها للعطور يكون بالطبع معبرا عن الشخصية لذا تعتبر العطور الخاصة بزهور الزعفران، الفواكه الحلوة من أفضل العطور لدى امرأة برج القوس.

برج الجدي

هي امرأة تتميز بشخصيتها الجدية والرومانسية، والخجولة ومن العطور المحببة لها هي العطور المستخلصة من الفواكه وزهور الحمضيات.

برج الدلو

من الشخصيات الحريصة للغاية في الاهتمام بالمظهر الخارجي الخاص بها وأناقتها ومن الشخصيات التى تتأثر بالطبع بتعليقات الآخرين لذا تميل دائمًا للعطور الخاصة بالحمضيات والفواكه.

برج الحوت

يعتبر برج الحوت من الشخصيات التى تتميز بحسها الفني وقدرتها على التعبير عن شخصيتها من خلال كل ما ترتديه من ملابس وإكسسوارات ومن أمثال العطور التي تميل لها هي العطور المستخلصة من الزهور والفواكه.