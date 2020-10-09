بينها الحمل.. 4 أبراج تعتبر اللامبالاة أسلوب حياة

الحقيقة أن اللامبالاة هي صفة تطبع شخصية العديد من الأبراج، حيث يكون مواليدها لا يعطون أهمية كبرى للأحداث والمستجدات ولآراء الآخرين كما أنهم يبحثون عن راحتهم الشخصية والفردية فلا يبالون بما يظنه الآخرون عنهم، فيقومون بكل ما يوفر لهم الراحة بحرية تامة.وتتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن 4 أبراج تتسم باللامبالاة.

- برج الحمل:

نتيجة العناد الذي يتسم به مواليد برج الحمل، يميلون إلى اللامبالاة بما يفكر به الآخرون عنهم، فينفذون ما يرغبون به دون أي تأثير من الآخرين ويركزون على تحديد أهدافهم والطريق الذي يسلكونه، فلا يستشيرون أحدًا ولا يطلبون أي مساعدة وهذا ما يجعلهم غير مبالين بما يحيط بهم سوى لتحقيق أهدافهم.

- برج الأسد:

مواليد هذا البرج يتمتعون بثقة عالية بالنفس، يدركون من هم ويعون تمامًا قدراتهم ومواهبهم لذلك لا يميلون الى أخذ آراء الآخرين، ولا يصغون إلى ما يقال لهم، بل يفعلون ما يريدون دون أي مبالاة يعتبرون أن لا حق لأحد عليهم، وأنهم يتمتعون بالحرية الكاملة للتصرف بما يرونه مناسبًا.

- برج القوس:

يعيش مواليد برج القوس حياتهم على طريقتهم الخاصة، يبتعدون عن الدراما ويفضلون الاهتمام بالأمور البسيطة والسهلة لذلك هم لا يحبون الأحاديث المطولة، ولا يصغون إلى آراء وأفكار الآخرين كما أنهم لا يبالون بالأمور التي تحصل من حولهم، سوى التي تمسهم مباشرة يصنفهم البعض بأنهم ملوك اللامبالاة وأصحاب الخبرة فيها.

- برج الدلو:

مواليده أحد أبرز الأشخاص اللامبالية، فعلى الرغم من انهم يميلون الى الاطلاع والمعرفة والمشاركة في القضايا العامة والمدافعة عن الحقوق، إلا أنهم لا يميلون إلى الرد على ما يفكر به الآخرون، قادة بطبيعتهم، لهم آرائهم الخاصة ويعيشون حياتهم كما يريدون يحددون ما هو مناسب لهم وما هو غير مناسب، ولا يسمحون لأي شخص بتحديد مسار حياتهم كما أنهم يعرفون تمامًا متى يجب الانسحاب والابتعاد ومتى يجب المواجهة.