حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 10 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.
عاطفيًا: يجب أن تكون صريحًا مع الشريك إلى أقصى حد، لأنّ الحقيقة تظهر قريبًا ويمكن أن تضعك في موقف محرج.
صحيًا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.
الثور
مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.
عاطفيًا: تريث قبل الموافقة على قرار مهم قد يحدد مصيرك العاطفي، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
صحيًا: يطلب إليك القيام ببعض التمارين الخاصة بآلام الظهر فضلًا عن جلسات تدليك.
الجوزاء
مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.
عاطفيًا: سعي من الشريك يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع العلاقة بينكما على الخط المستقيم.
صحيًا: تقتنع بعد عدة محاولات أن لا مفر من الرياضة للبقاء رشيقًا ونشيطًا، فهنيئًا لك.
السرطان
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتان في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: إذا بدأت تشعر بثقل همتك وبالنعاس الدائم، عليك باستشارة الطبيب فورًا.
الأسد
مهنيًا: يوم ناجح واستثنائي يهديك الأفراح والمناسبات السعيدة والعروض المغرية والحلول للمشاكل.
عاطفيًا: لا تتهم الشريك باستمرار، لأن ذلك يزعجه ويؤدي إلى نتائج وخيمة عليكما.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من تناول المشاوي على أنواعها وأكثر من تناول الحبوب والخضراوات.
العذراء
مهنيًا: نتائج إيجابية جدًا بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة.
عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يؤدّي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك.
صحيًا: عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك.
الميزان
مهنيًا: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة في طريقك.
صحيًا: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشيًا في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.
العقرب
هنيًا: يسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.
عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.
صحيًا: حاول ان تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.
القوس
مهنيًا: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.
عاطفيًا: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك تجاهه.
صحيًا: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يوميًا.
الجدي
مهنيًا: تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات.
عاطفيًا: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتكما العاطفية.
صحيًا: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.
الدلو
مهنيًا: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.
عاطفيًا: لا تستغلّ وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته.
صحيا: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين وإدمان الكحول لأن ذلك مضرّ بصحتك وبنفسيتك.
الحوت
مهنيًا: يوم جيد يعيد إلى أجوائك الهدوء ويحمل إليك فرصًا جديدة، ويحررك من ضغوط سابقة فتفكر في مشاريع أخرى.
عاطفيًا: فرص التقرّب من الشريك تزداد يومًا بعد يوم، فحاول أن تبذل جهودًا مضاعفة ليزداد التواصل بينكما.
صحيًا: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شيء.
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