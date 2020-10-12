حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 12 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك المزعجة نوعًا ما، وخصوصًا أن خسارة أي زميل قد لا تعوّض سريعًا.

عاطفيًا: تعجبك رقة الشريك، لكن الحذر واجب بعض الأحيان، لتتوضح الأمور على نحو كامل.

صحيًا: كثرة السهر ترهق جسدك وتبقيك في حال من التعب والعجز عن القيام بواجباتك كما يجب.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

