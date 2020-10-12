حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 12 أكتوبر 2020





مهنيًا: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك. قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك. عاطفيًا: يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة. صحيًا: تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحيًا. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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