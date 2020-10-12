حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 12 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: من يتمتع بكفاءتك يجب ألا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجددًا نحو مستقبل أفضل.

عاطفيًا: يجب أن تفهم عقلية الشريك بعدما مضى على ارتباطكما زمن طويل، وحان لك أن تعرفه جيدًا.

صحيًا: عليك القيام بتمارين رياضية قاسية للتخلّص من السمنة الزائدة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتظهر النتائج.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

